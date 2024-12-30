«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستضيف لجنة «العربي لحقوق الإنسان»

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة، المستشار جابر المري، يرافقه عضو اللجنة، محمد الشحي، وأمين سر اللجنة، أسامة الوكيل، وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الرعاية والتأهيل، الدكتورة غنيمة البحري، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل المعرفة.

وركّزت الزيارة على التعرف إلى الخدمات والمبادرات الرائدة للمؤسسة في مجال حماية وتمكين النساء والأطفال، التي تنسجم مع رؤية «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة للأُسر ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، واستعرضت المؤسسة جهودها في نقل المعرفة عبر تدريب وتأهيل الكوادر المحلية والدولية، لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستفادة من تجاربها المتميزة وبرامجها التخصصية.

واشتملت الزيارة على جولة تعريفية بمرافق المؤسسة، حيث قدمت الدكتورة غنيمة البحري شرحاً مُستفيضاً حول أحدث الخدمات المبتكرة، كالعلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة الذي يُسهم في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين، والجلسات الوالدية التي تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية، وأكدت البحري أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعمل على تقديم خدمات نوعية ومُبتكرة تتماشى مع رؤية «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وأشارت إلى الالتزام بدعم النساء والأطفال ببرامج تُحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم وتُمكنهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.