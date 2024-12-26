«الإمارات الصحية» تنظّم مؤتمر «معايير الجودة وسلامة المرضى»

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الجودة، النسخة الـ10 من المؤتمر الإقليمي لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي بدبي، بحضور مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، ونخبة من المؤسسات الصحية الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف فرص التعاون وتبادل المعرفة بمجال تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بما يدعم جهود المؤسسة المستمرة لتطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة وفق أعلى المعايير العالمية، ويأتي المؤتمر في إطار مبادرات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات الصحية المتميّزة بالمنطقة والعالم.

وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال أن المؤتمر يمثّل نموذجاً فريداً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دوره المحوري في ضمان استدامة وجودة الرعاية، وتحقيق أفضل مستوى من الامتثال للمعايير الدولية.

وأوضح مدير إدارة الجودة بالمؤسسة، الدكتور زكريا العتال، أن المؤتمر يُعدّ منصة إقليمية رائدة لاستعراض التجارب الملهمة وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتطوير خطط متكاملة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.