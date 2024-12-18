«أوقاف دبي» أفضل جهة وقفية حكومية مبتكرة

حصدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي شهادة المعهد العالمي لإدارة الابتكار في أميركا «GIMI»، كأفضل جهة وقفية حكومية مبتكرة، لتصبح بذلك أول مؤسسة وقفية في العالم تحصل على هذه الشهادة، بناءً على اطلاع المعهد على استراتيجية الابتكار التي تتبناها «أوقاف دبي».

وتسلّم الشهادة الأمين العام لـ«أوقاف دبي»، علي المطوع، وفريق الابتكار، بمقر المؤسسة في القرهود، وتُشكل الشهادة إنجازاً استثنائياً غير مسبوق على المستوى العالمي تناله جهة وقفية.

وأشاد المعهد العالمي لإدارة الابتكار بنجاح «أوقاف دبي» في تنفيذ مشروعات وقفية مبتكرة، وحرصها الدائم على الابتكار في مجال الوقف، ما أسهم في رفع حجم الأصول الوقفية في الإمارة.

وعرضت المؤسسة عدداً من مبادراتها الوقفية المبتكرة أمام إدارة المعهد، ومنها مبادرة الوقف المبتكر، وهي نموذج صممه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ«أوقاف دبي»، بهدف إتاحة الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات مهما كان حجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، وعدم اقتصاره على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال أي نوع من الأصول.

كما عرضت مشروع «وقف المطورين العقاريين»، الذي يُعد الأول من نوعه، ويقوم على تخصيص شركات التطوير العقاري وحدة عقارية ضمن مشاريعها العقارية الجديدة، كوقف خيري مستدام يُصرف ريعه لتعليم غير القادرين، وعلاج المرضى المتعثرين، ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم.

ولاقت هذه الابتكارات تقديراً كبيراً من المعهد، وتم اختيار المؤسسة كأفضل جهة في مجال الابتكار بالوقف في المستوى الأول.

وأعرب علي المطوع عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سجل نجاحات الدولة في مجال الابتكار الحكومي والعمل الوقفي.

وقال إن هذا التكريم انعكاس لالتزام دبي ببناء منظومة وقفية متطورة تواكب استراتيجية الإمارة لتنمية الوقف الرامية إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف، وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات.

وتابع: «حصول المؤسسة على شهادة (GIMI) في المستوى الأول يعكس التزامها بتطبيق أرقى معايير الابتكار المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دور الأوقاف في التنمية المستدامة».

واستطرد: «كما يُعد اعترافاً دولياً بمستوى المؤسسة في إدارة الابتكار والتزامها بتطوير بيئة إبداعية مستدامة».

يُذكر أن جائزة معهد الابتكار العالمي «GIMI» تُعد واحدة من أرفع الجوائز التي تحتفي بالجهات الحكومية الرائدة والمتفوقة في دمج الابتكار ضمن عملياتها، وتعمل بنجاح على تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

. مشروع «وقف المطورين العقاريين» خصصته «أوقاف دبي» ليصرف ريعه على تعليم غير القادرين وعلاج المرضى المتعثرين ودعم المحتاجين والأيتام وأصحاب الهمم.