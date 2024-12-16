تعاون بين «أوقاف دبي» و«تعاونية الاتحاد»

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي و«تعاونية الاتحاد» مذكرة تفاهم لتمويل بطاقة «ساند»، التي تهدف إلى دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

وبموجب مذكرة التفاهم، تموّل «أوقاف دبي» بطاقة «ساند» بقيمة مليونَي درهم سنوياً، لمدة خمس سنوات، وفي المقابل تسهم «تعاونية الاتحاد» بإضافة نسبة 10%من قيمة البطاقة عبر بطاقات إضافية.

وتنصّ المذكرة على تقديم «تعاونية الاتحاد» مساهمة مالية بمبلغ مليون درهم سنوياً لمدة خمس سنوات لمصلحة مشروع «ساند» الوقفي، وهو وقف مستدام يوفر تمويلاً دائماً لاستصدار بطاقة تموينية لذوي الدخل المحدود.

وقّع المذكرة الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي محمد المطّوع، والرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، بحضور عدد من كوادر الجانبين.

وتأتي المذكرة إدراكاً من الطرفين لأهمية الوقف وضرورة إحيائه، وأهمية دوره في تحقيق التنمية المجتمعية بأبعادها كافة، الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، والتقنية، وتفعيلاً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع، بما يحقق استقرار ورفاهية المجتمع، وما يتطلبه ذلك من جهود مكثفة.

وقال المطوع إن المؤسسة حريصة على توفير كل سبل الدعم لبطاقة «ساند»، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياتهم، وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأضاف أن التعاون مع «تعاونية الاتحاد» سيسهم في رفع حجم الدعم للبطاقة، وتوسيع خيارات الاستفادة لحَمَلتها، ويزيد من حجم حصولهم على المواد التموينية والغذائية واحتياجاتهم الأساسية.

من جانبه، قال الهاشمي إن الاتفاقية تأتي في إطار التزام التعاونية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون مع «أوقاف دبي» سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم للمستفيدين من بطاقة «ساند»، ما يسهم في تحسين حياتهم المعيشية.