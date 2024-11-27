«إلهام» تحتاج إلى علاج إشعاعي بـ 109.9 آلاف درهم

تعاني المريضة (إلهام - سودانية - 60 عاماً) سرطان القنوات المرارية، وتحتاج إلى علاج إشعاعي بكلفة 109 آلاف و987 درهماً، وتناشد من يساعدها في سداد تكاليف علاجها الباهظة، نظراً إلى إمكاناتها المالية المتواضعة، والظروف الصعبة التي تمر بها.

وتروي المريضة (إلهام) قصتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «لم أشكُ أي مرض خلال السنوات الماضية، ولكن أخيراً أُصبت بألم شديد فوق المعدة، دخلت بسببه مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأظهرت الفحوص والتحاليل الطبية إصابتي بسرطان القنوات المرارية، وكانت حالتي الصحية حرجة، وأكد الطبيب المعالج حاجتي إلى علاج إشعاعي في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى سوء حالتي الصحية».

وقالت: «الكلفة العلاجية باهظة بالنسبة لإمكاناتي المالية المتواضعة، إذ تبلغ 139 ألفاً و987 درهماً، وسددت إحدى الجمعيات الخيرية عني مبلغ 30 ألف درهم، ومازلت أحتاج إلى سداد المبلغ المتبقي، البالغ 109 آلاف و987 درهماً، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة ووضعي الصحي المتردي».

وتابعت: «بدأت العلاج الإشعاعي بجزء من مبلغ التبرع الذي حصلت عليه من إحدى الجمعيات الخيرية، لكني حالياً غير قادرة على استكمال العلاج الذي أحتاج إليه، والمشكلة أن التوقف عن أخذ الجرعات الإشعاعية يفاقم وضعي الصحي، ويجعل حالتي تسوء أكثر، ولا أعرف كيفية تدبير هذا المبلغ».

واستطردت المريضة: «أحد أفراد أسرتي يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، لكن للأسف مصدر دخله لا يكفي لتغطية التكاليف العلاجية في ظل المصروفات المعيشية للأسرة، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في سداد تكاليف الجرعات الإشعاعية التي أحتاج إليها».