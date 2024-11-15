19.9 ألف درهم تحرم «حور» و«مهرة» استكمال الدراسة

يواجه والد (حور) و(مهرة) ظروفاً مالية صعبة تحول دون قدرته على سداد 19 ألفاً و912 درهماً متأخرات رسوم دراسية عن العام الجاري لابنتيه، ما أدى إلى توقفهما عن استكمال الدراسة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون حتى يتمكن من سداد المبلغ.

وقال (أبوحور) لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الحالية، بعد أن تراكمت عليه الديون بسبب حصوله على قرض من أحد البنوك، لكي يتمكّن من معالجة زوجته التي أصيبت بمشكلات صحية في الظهر، وكانت بحاجة إلى عملية مستعجلة، ما أدى إلى تدهور الوضع المادي للأسرة، وعجزها عن سداد الرسوم الدراسية لابنتيه (حور) و(مهرة)، وأشار إلى خوفه من عدم استكمال دراستهما هذا العام.

وأضاف: «البنتان تدرسان في إحدى المدارس الخاصة، (حور) في الصف التاسع وتطالبني إدارة المدرسة بدفع 8476 درهماً لها، و(مهرة) في الصف الرابع ومطلوب سداد 11 ألفاً و436 درهماً لها».

واستطرد (أبوحور): «كنا ندّخر مبلغاً بسيطاً من أجل رسوم الدراسة، لكن بسبب مرض زوجتي احتجنا إليه».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكوّن من خمسة أفراد، إضافة إلى أبي وأمي، وأعمل موظفاً في إحدى الشركات الخاصة براتب 5000 درهم، أدفع منه 1500 درهم أقساطاً بنكية، و1200 درهم للإيجار، وبقية الراتب بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية».

وناشد أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة، من خلال دفع الرسوم الدراسية المتراكمة لابنتيه، البالغة 19 ألفاً و912 درهماً.

• والد «حور» و«مهرة»: أنا المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكوّن من خمسة أفراد، إضافة إلى أبي وأمي.

• أعمل موظفاً في شركة خاصة براتب 5000 درهم، منه 1500 للأقساط، و1200 للإيجار، والبقية لمتطلبات الحياة اليومية.