أسعار

طالب قرّاء المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على بعض المحال التجارية في الدولة، ومخالفة المبالغين في أسعار السلع والمنتجات، وزيادة حملات التوعية بين أفراد المجتمع، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة وجود فروق كبيرة في أسعار المنتجات في مراكز تسوق مختلفة ومحال تجارية، الأمر الذي اعتبروه استغلالاً للمستهلك.

جرذان

لاحظ زوّار حديقة السليمي بمدينة العين انتشار جرذان تسير بجانب جدران الحديقة وفي الشوارع المحيطة بها، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

سرعة

شكا سائقون قيادة بعض سائقي سيارات الأجرة على الطرقات الرئيسة في الدولة بسرعات عالية وطيش وتهور، فضلاً عن استخدامهم الهاتف المتحرك أثناء القيادة، وعدم ربط بعضهم حزام الأمان، ناهيك عن التجاوزات التي يقوم بها بعضهم على الطرقات وتسبب إرباكاً للآخرين، وجميعها تصرفات مخالفة للنظام المروري، وتشكل خطراً عليهم وعلى مرتادي الطريق، وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية النظر في أمر شكواهم.

تسوّل

لاحظ متسوقون في العين أشخاصاً يمارسون التسوّل في الفترتين الصباحية والمسائية بالقرب من المحال التجارية القريبة من «الجيمي مول»، إذ يدّعون الحاجة إلى المصروف وأنهم يمرون بظروف صعبة ويستعطفون المارة، على الرغم من محاربة السلطات المعنية لهذه الظاهرة، ووجود جمعيات ومؤسسات خيرية معنية بمساعدة المحتاجين، وناشدوا المسؤولين بشرطة العين النظر في الأمر.