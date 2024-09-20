150 ألف درهم متأخرات دراسية تحرم الشقيقين «خالد» و«محمد» استكمال تعليمهما الجامعي

يواجه والد الطالبين «خالد» و«محمد» ظروفاً مالية صعبة، جعلته عاجزاً عن سداد متأخرات دراسية جامعية متراكمة على ولديه، تبلغ 150 ألف درهم.

وقال والد «خالد» و«محمد» اللذين يدرسان طب الأسنان، في السنة الدراسية الثالثة، في إحدى الجامعات الخاصة، إن مستقبلهما الجامعي مهدد بالتوقف، نتيجة تراكم المتأخرات الدراسية للسنوات الماضية، البالغة 150 ألف درهم.

وأضاف «أن (خالد) و(محمد) هما توأمان، يبلغان من العمر 21 عاماً، وقد أنهيا دراستهما الثانوية عام 2020، بتفوق واجتهاد، وحصل (خالد) على معدل 87%، و(محمد) على معدل 89%، ثم التحقا بجامعة خاصة، لدراسة طب الأسنان، لكنهما أصبحا يواجهان صعوبة في تحقيق حلمهما بالحصول على الشهادة الجامعية، بعد توقفي عن العمل في عام 2019».

وتابع: «كنت أعمل في شركة خاصة لمدة 34 عاماً، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 24 ألف درهم، وتم إنهاء خدماتي أخيراً، وحالياً بلا عمل».

وأكمل: «تمكنت من تخطي عقبات وعراقيل كثيرة، بعد أن حصلت على مبلغ نهاية الخدمة، حيث كنت أسدد ديوناً والتزامات مالية ورسوم الدراسة المترتبة على (خالد) و(محمد)، لكن عند نفاد جميع الأموال التي كانت لديّ، أصبحت عاجزاً كلياً عن سداد المتأخرات الجامعية لهما، وتبلغ حالياً 150 ألف درهم».

وأضاف: «لقد تمكن (خالد) و(محمد) خلال دراستهما الجامعية من المحافظة على تفوقهما واجتهادهما الدراسي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة، لأنها يرغبان في استكمال دراستهما الجامعية، وتحقيق حلمهما بأن يصبح كل منهما طبيب أسنان».

وتابع: «أشعر بالحزن على ولديّ، بسبب الظروف المادية الصعبة التي أمرّ بها في الوقت الحالي، حيث قامت إدارة الجامعة بإرسال رسالة نصية، اشترطت فيها دفع الرسوم الجامعية المتأخرة حتى يتمكن (خالد) و(محمد) من استكمال مشوارهما الجامعي للعام الأكاديمي 2024-2025». وأكمل: «حاولت شرح الظروف التي أمر بها لإدارة الجامعة، حتى تسمح لولديّ بمواصلة دراستهما، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، كما طرقت العديد من أبواب الجمعيات الخيرية، لمساعدتي في كربتي، لكن لم أوفق».

ويناشد والد الطالبين «خالد» و«محمد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في سداد الرسوم الجامعية حتى يتمكن ولداه من مواصلة مشوارهما التعليمي، وتحقيق حلمهما بمزاولة مهنة طب الأسنان.

• «خالد» و«محمد» توأمان، يبلغان من العمر 21 عاماً، ومتفوقان في الدراسة.