«أم حسين» تحتاج إلى جهاز خاص للتنفس بـ 18 ألف درهم

تعاني (أم حسين) ضيقاً في التنفس، بسبب أمراض مزمنة في القلب والرئة، وتحتاج إلى جهاز خاص للتنفس كلفته 18 ألف درهم، لكن إمكاناتها المالية المتواضعة لا تسمح لها بتدبير المبلغ، لذا تناشد أهل الخير مساعدتها على توفير جهاز التنفس بأسرع وقت ممكن حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المريضة يمنية وتبلغ من العمر 65 عاماً، تعاني أمراضاً مزمنة بالقلب، ما سبب لها ضيقاً شديداً في التنفس، وارتفاعاً في ضغط الدم والكوليسترول والسكري، وتحتاج إلى جهاز تنفس من نوع خاص».

ويروي ابن المريضة (أم حسين) لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «الحالة الصحية لوالدتي تدهورت كثيراً منذ سنوات، إذ أصيبت بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقدانها الوعي، وسارعت زوجتي إلى طلب الإسعاف لها، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم إنعاشها، وطلب الطبيب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وأظهرت نتائجها وجود مشكلات صحية في القلب والرئة، ما أدى إلى إصابتها بضيق في التنفس، وفقدانها الوعي، إضافة إلى ارتفاع في الضغط والسكري».

وتابع ابن المريضة: «مكثت والدتي في المستشفى أسبوعاً، حتى استقرت حالتها الصحية، وقد نصحنا الطبيب بأن تتبع والدتي نظاماً غذائياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما نصحنا بضرورة الالتزام والمواظبة على تناول الأدوية، واستخدام جهاز خاص للتخفيف من ضيق التنفس».

وأضاف «المشكلات الصحية في القلب والرئة، أدت إلى إصابة والدتي بالعديد من المضاعفات، منها ضيق في التنفس بشكل دائم، وعدم قدرتها على ممارسة حياتها أو النوم بشكل طبيعي، إضافة إلى ارتفاع الضغط، وأصبحت بحاجة إلى تناول الأدوية بشكل منتظم، إلى جانب حاجتها إلى جهاز خاص للتنفس، وفي حال عدم استخدامها الجهاز، سيسبب ذلك لها مضاعفات، تشكل خطورة على حياتها».

وتابع «تبلغ كلفة الجهاز الخاص بالتنفس لوالدتي 18 ألف درهم، وأنا وأفراد أسرتي نعجز تماماً عن توفير جزء ولو بسيطاً من مبلغ الجهاز، وأنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، إضافة إلى أني أعيل أمي وأبي، وأعمل بإحدى الجهات الخاصة في العين، براتب 4000 درهم، أدفع منه 1200 درهم للإيجار، والباقي بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية».

وناشد ابن (أم حسين) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتهم على تدبير كلفة جهاز التنفس الخاص لوالدته لإنقاذ حياتها، والتخفيف من معاناتها ضيق التنفس.

• المريضة تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم والكوليسترول والسكري.