متبرع يسدد 45.3 ألف درهم لعلاج «جاسم» من «الكرون»

سدد متبرع 45 ألفاً و360 درهماً، تكاليف أدوية للطفل (جاسم - 15 عاماً)، في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، بسبب معاناته مرض «الكرون»، وهو داء يصيب الأمعاء بالتهاب حاد. وأصيب الطفل جاسم بهذا المرض منذ أكثر من عام، وكشفت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن الطفل بحاجة لعلاج بإبر من نوع خاص للسيطرة على هذا النوع من الأمراض، والمريض يحتاج إلى علاج لثمانية أشهر، وتبلغ كلفتها 45 ألفاً و360 درهماً.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأعربت والدة المريض (جاسم) عن شكرها الجزيل للمتبرع، لوقفته الكريمة معهم في معاناتهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، مشيرة إلى أن هذا التبرع ليس غريباً عن مواطني الإمارات في تكاتفهم ووقوفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وسبق أن أشار التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية إلى أن المريض (جاسم)، يعاني مرض «الكرون»، ما سبب له فقداناً شديداً للوزن، وعدم القدرة على تناول الطعام، وألماً مستمراً في البطن، ما استدعى إجراء عملية جراحية له لاستئصال جزء من الأمعاء، وإنقاذ حياته، ويحتاج حالياً إلى أخذ إبر علاجية، لثمانية أشهر، تبلغ كلفتها 45 ألفاً و360 درهماً.

وكانت والدة (جاسم) روت لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنها، قائلة: «منذ أكثر من عام لاحظت أن ابني (جاسم) ضعيف البنية بسبب فقدان الوزن بشكل مفاجئ، وكان يعاني مغصاً في البطن بشكل متكرر، وعندها قررت أخذه إلى إحدى العيادات القريبة من البيت، وعند مقابلة الطبيب أخبرته بأنه لا يأكل بشكل طبيعي، ويعاني ألماً في البطن، فأخبرني الطبيب بأنه يحتاج إلى بعض الفيتامينات، وتغيير نظام الأكل».

وأضافت: «التزمت إعطاء ابني جميع الأدوية التي أعطانا إياها الطبيب، واهتممت بتغيير أكله، لكن لم تتحسن حالته الصحية، ولاحظت أنه يعاني إرهاقاً وعدم القدرة على تناول الطعام، ولا يستطيع بذل أي مجهود». وتابعت: «عندها أخبرت زوجي بأنه لابد من أخذ ابني إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، لتشخيص حالته وعلاجه، فذهبنا إلى قسم الطوارئ، وعند معاينة الطبيب أخبرنا بضرورة إجراء فحوص شاملة له، فبينت نتيجتها أن لديه التهاباً حاداً في الأمعاء، وأنه مصاب بمرض (كرون)، وعند سماعي الخبر فقدت الوعي، وبعد إفاقتي أخبرني الطبيب بأن هذا النوع من الأمراض يمكن علاجه».

وأضافت الأم: «قال الطبيب إن ابني يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الملتهبة، وبعدها سيحتاج إلى أخذ علاج خاص للسيطرة على هذا المرض، وهو عبارة عن إبر تبلغ كلفتها في الشهر الواحد 5670 درهماً، وحالياً يحتاج لعلاج لثمانية أشهر بكلفة 45 ألفاً و360 درهماً».

وقالت: «ظروفنا المالية لا تسمح بدفع مبلغ علاج ابني، إذ إن زوجي عاطل عن العمل منذ عام، وأنا المعيلة الوحيدة لأسرة مكونة من أربعة أفراد، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي براتب 7500 درهم، أدفع لإيجار المنزل 2500 درهم، وما تبقى من راتبي بالكاد يلبي متطلبات حياتنا اليومية، الأمر الذي يمنعني من توفير أي جزء من المبلغ لتكاليف علاج ابني».

وأضافت: «أسرتي تعيش في حزن شديد للغاية، ولا نملك من أمرنا شيئاً، إذ إننا عاجزون عن مساعدة ابننا (جاسم) في توفير تكاليف العلاج الباهظة، ليتمكن من العيش واللعب كبقية الأطفال»، مناشدة أهل الخير مساعدة ابنها في استعادة صحته.