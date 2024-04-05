متبرعان يسددان 6100 درهم كلفة تجديد «التأمين الصحي» لـ «أبوسامي»

سدّد متبرعان كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي للمريض (أبوسامي - 65 عاماً)، التي تبلغ 6100 درهم، حتى يتمكن من مواصلة العلاج في مستشفى توام بالعين، بعد إصابته بالسرطان.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وأعرب «أبوسامي» عن شكره للمتبرعَين، لوقفتهما الكريمة معه في معاناته، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أفراد الدولة في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الرابع من مارس الماضي، قصة معاناة (أبوسامي) مع المرض، حيث قال: «منذ عام تقريباً، وأثناء ذهابي للنوم، شعرت بانتفاخ وتشنجات في منطقة البطن، مع قيء وغثيان شديدين، فاعتقدت أنها أعراض بسيطة يمكن أن تزول بمجرد تناول بعض المسكنات وتقليل كمية الأكل قبل النوم، لكن الآلام ازدادت يوماً بعد آخر، وأصبحت المسكنات لا تُجدي نفعاً».

وأضاف: «استمرت معاناتي مع الألم إلى درجة أنني أصبحت غير قادر على احتماله، فنقلني ابني إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بالعين، وأجريت الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة، حيث أظهرت النتائج إصابتي بسرطان القولون، وأورام خبيثة على جدار البطن».

وتابع (أبوسامي): «خضعت بعد ذلك لعملية جراحية عاجلة، تم من خلالها استئصال القولون بالكامل، ومكثت في المستشفى 30 يوماً أتلقى جلسات العلاج الكيماوي للقضاء على بقية الأورام الملتصقة بجدار البطن».

وأوضح أن التأمين الصحي غطى تكاليف عملية استئصال القولون، وجلسات العلاج الكيماوي، وفترة إقامته في المستشفى، لكن بعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين، مطلع العام الجاري، لم يعد يستطيع متابعة العلاج الذي حدده الطبيب المختص.

وقال: «بدأت حالتي الصحية تتدهور حتى أصبت بفشل كلوي، ولست قادراً على متابعة عملية غسل الكلى مرتين في الأسبوع، كما أنني لم أعد قادراً على استكمال جلسات العلاج الكيماوي، بسبب الظروف المالية والصحية الصعبة التي أمر بها»، لافتاً إلى تأكيد الطبيب المعالج ضرورة استكمال العلاج، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

وأفاد (أبوسامي) بأنه «عاطل عن العمل حالياً بسبب حالته الصحية وكبر سنه، ومسؤول عن أسرة تتكون من زوجة (ربة منزل) وولدين لا يعملان، ويتلقى مساعدة مالية من أحد أقاربه، لا تكفي لتلبية المتطلبات المعيشية»، مؤكداً أنه لا يمكنه استكمال العلاج من دون تجديد التأمين الصحي.

• المريض مصاب بسرطان القولون وأورام خبيثة على جدار البطن.