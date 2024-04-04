«أبوإبراهيم» يعجز عن سداد 30 ألف درهم متأخرات إيجارية

يواجه «أبوإبراهيم» ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على سداد 30 ألف درهم متأخرات إيجارية تراكمت عليه خلال العام الماضي، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون، ومساعدته في سداد المتأخرات المترتبة عليه.

وروى «أبوإبراهيم» قصة معاناته المالية لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «حصلت على فرصة عمل بالدولة في عام 2018، بإحدى الشركات الخاصة في الشارقة، براتب شهري قدره 8000 درهم، حيث كنت أسدّد منه إيجار المسكن وأرسل جزءاً منه إلى أبنائي وزوجتي في بلدي الأم (مصر)، بينما أدّخر المتبقي»، مشيراً إلى أنه عندما استقرت حالته المادية والمعيشية قرر إحضار أسرته للعيش معه في الدولة.

وأضاف: «استطعت توفير جميع احتياجات عائلتي، المكونة من ثلاثة أطفال وزوجتي (ربة منزل)، وكانت أمور حياتنا مستقرة للغاية، حيث لم تواجهنا أي صعوبات أو عراقيل».

وتابع «أبوإبراهيم»: «لكن بعدما أصبح الأولاد في سن دخول المدرسة، تغيّر الحال وازدادت المسؤوليات على عاتقي، لذلك قررت اقتراض مبلغ من البنك، لتسجيل أطفالي في المدرسة كبقية أقرانهم».

وأفاد بأنه في يناير من العام الماضي، أصبح عاجزاً كلياً عن سداد المتأخرات الإيجارية، بعد أن خفضت الشركة التي يعمل بها، راتبه الشهري إلى 5500 درهم، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية عليه، ودفع مالك المسكن إلى رفع دعوى قضائية بحقه يطالبه فيها بسداد المتأخرات الإيجارية.

وقال «أبوإبراهيم»، إنه حاول البحث عن فرصة عمل جديدة أو إضافية، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، واضطر إلى تلقي بعض المساعدات من الجمعيات الخيرية في الدولة، لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرته.

وذكر أنه حاول شرح وضعه المادي الذي يمر به لمالك المسكن، حتى يراعي ظروفه المالية ويمنحه فرصة أخرى لتوفير جزء من المتأخرات الإيجارية، إلا أنه رفض ولجأ إلى المحكمة.

وناشد «أبوإبراهيم» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، من أجل الحفاظ على استقرار أسرته.

• «أبوإبراهيم» حاول البحث عن فرصة عمل جديدة أو إضافية بعد تخفيض راتبه، لكن جميع محاولاته فشلت.