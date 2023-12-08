«أبوحامد» يحتاج إلى 23 ألف درهم لعلاج أمراض مزمنة

أصيب مسنّ سبعيني بمرض الصرع منذ أشهر، وترافق ذلك مع تزايد مضاعفات مرض السكري لديه، ما تسبب في إصابته بأمراض أخرى، منها ارتفاع الضغط بشكل دائم، وهشاشة العظام.

ويحتاج المريض «أبوحامد»، وهو صومالي، ويبلغ 71 عاماً، إلى أدوية خاصة للسيطرة على وضعه الصحي، تبلغ قيمتها 22 ألفاً و950 درهماً، لمدة عام، لكن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير قيمة الأدوية.

وناشد المريض، الذي يتلقى علاجه حالياً في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أهل الخير مساعدته على تدبير المبلغ المطلوب لشراء الأدوية، متخوفاً من تعرض حياته للخطر نتيجة مضاعفات الأمراض.

ويروي «أبوحامد» قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، متأثرة بمضاعفات إصابته بمرض السكري، الذي يرافقه منذ أكثر من 20 عاماً، لافتاً إلى تعرضه لكثير من المشكلات الصحية، منها إصابته أخيراً بنوبة صرع، حيث إنه كان يتعرض لتشنجات لا يفهم سببها، تؤدي إلى فقدانه الوعي.

وأضاف أن المرة الأخيرة التي أصيب فيها بإحدى هذه النوبات كانت قبل أشهر قليلة، وقد سارعت زوجته إلى الاتصال بالإسعاف، بعدما فوجئت به ملقى على الأرض، فنقلته سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة الطبيب المختص لحالته طلب منه إجراء فحوص وتحاليل مخبرية معينة، أظهرت نتيجتها أنه يعاني الإصابة بمرض الصرع من النوع الثاني، وهو ما كان يتسبب في حدوث التشنجات وحالات الإغماء المفاجئة.

وتابع «أبوحامد» أن الطبيب وصف له الأدوية الخاصة بمرض الصرع، إضافة إلى حقن الأنسولين التي تعطى لمريض السكري، وأدوية الضغط والكوليسترول.

وقال: «نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر في الدم، والحفاظ على مستوى الضغط، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص بشكل دوري».

وأضاف «أبوحامد» أن مرض السكري تسبب في إصابته بالعديد من المضاعفات، منها ارتفاع الضغط بشكل دائم، والصرع، لافتاً إلى حاجته الماسة إلى تناول الأدوية بشكل منتظم.

وتابع المريض أن تكاليف أدويته تبلغ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، 22 ألفاً و950 درهماً، لمدة سنة واحدة، لافتاً إلى أنه عاجز تماماً عن توفير أي جزء من تكاليف أدويته.

وقال: «أنا كبير في السن، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 5000 درهم، وهو لا يلبي متطلبات الحياة اليومية لأسرتي التي تتكون من ستة أفراد، علماً أنني معيلهم الوحيد».

وناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف أدوية مرض الصرع والسكري والضغط لإنقاذ حياته.

• المريض متخوف من تعرض حياته للخطر نتيجة مضاعفات أمراضه المزمنة.

• «أبوحامد» يعمل في شركة خاصة براتب 5000 درهم، ويعول أسرة مكونة من ستة أفراد.

نوبة الصرع

الصرع.. اندفاع نشاط كهربائي مفاجئ في الدماغ لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن يسبب تغيرات في السلوك والحركات والمشاعر ومستويات الوعي.

وتتحقق الإصابة بالصرع بالتعرض لنوبتين أو أكثر بلا سبب معروف، تفصلهما 24 ساعة على الأقل.