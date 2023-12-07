«المصرف» يسدد 100 ألف درهم لقضية «أبومحمد»

سدد المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية جزءاً من مبلغ القضية المالية المترتبة على (أبومحمد) بقيمة 100 ألف درهم، ولايزال ينتظر من يساعده على سداد المبلغ المتبقي، وهو 164 ألف درهم.

وسبق لجمعية بيت الخير ومتبرع مساعدة (أبومحمد) بمبلغ 150 ألف درهم، كما سبق لمحاكم دبي، متمثلة في محاكم الخير، مساعدته بمبلغ 300 ألف درهم، وعمل تسوية في مبلغ القضية من مليون و421 ألف درهم إلى 714 ألفاً و875 درهماً.

ونسّق «الخط الساخن» بين الجهات المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى محاكم دبي. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الأسبوع الماضي، قصة معاناة (أبومحمد) في عدم قدرته على التكفل بمبلغ القضية المترتبة عليه، وأعرب عن سعادته وشكره لـ«المصرف» والجهات المتبرعة على وقفتهم النبيلة، وقال: «التبرع الإضافي أفرحني كثيراً، بسبب التكاتف المجتمعي في قضيتي المالية»، وأعرب عن أمله في أن يكتمل سداد مبلغ القضية المالية لتنتهي معاناته. ويروي (أبومحمد)، البالغ من العمر 56 عاماً، قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قبل سنوات تعرفت إلى شخص من جنسية آسيوية، وكنت وقتها أريد تحسين مستوى دخلي ودخل أسرتي، وطلب مني هذا الشخص فتح رخصة وساطة عقارية، لمجرد أن تكون الرخصة باسمي، ولكن بعد فترة تعرّضت لحالة نصب واحتيال، ولم اكتشفها إلا حينما كان جواز سفري منتهي الصلاحية، وتوجهت وقتها إلى تجديده، وفوجئت بصدور تعميم وحكم غيابي ضدي في قضية مالية، وكان المبلغ المطلوب يصل إلى مليون و421 ألف درهم، وحّل الأمر عليّ كالصاعقة، فكيف لي أن أسدد هذا المبلغ الكبير، الذي يعتبر فوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وأضاف: «سبق لي تقديم طلب في محاكم الخير بمحاكم دبي، ولم يرفضوا طلبي، بل تم الاتصال بي من قبلهم، وأخذ كل تفاصيل القضية، وقامت شعبة التسويات في المحاكم بعمل تسوية مع الأشخاص بخصوص مبلغ القضية المالية، من مليون و421 ألف درهم إلى مبلغ 714 ألفاً و875 درهماً، وهذا الأمر أسعدني كثيراً، وبعدها قامت محاكم الخير بسداد 300 ألف درهم من مبلغ القضية المالية، وهذا الأمر يترجم سياسة القيادة الرشيدة في تكاتف الجهات والمؤسسات بالدولة مع الأفراد، فهذا الأمر ليس بغريب على مؤسسات الدولة في تعاضدها وتكاتفها مع المواطنين أو المقيمين، ممن لديهم قضايا مالية تهددهم بالسجن».

وتابع: «إمكاناتي المالية متواضعة جداً، ولا تسمح لي بسداد بقية المبالغ المالية المترتبة عليّ، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في سداد المبلغ المتبقي من القضية المالية».