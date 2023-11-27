«أم خالد» تعاني أمراضاً مزمنة وتحتاج إلى أدوية بـ 13.8 ألف درهم

تعاني «أم خالد» البالغة 63 عاماً، أمراضاً مزمنة تتمثل في ارتفاع حاد في ضغط الدم، والسكري والكوليسترول، وهشاشة العظام ومشكلات قلبية، وازدادت حالتها سوءاً بسبب عدم انتظامها في تناول الأدوية الموصوفة لها، وظهرت مضاعفات تهدّد حياتها بالخطر.

ولا تسمح ظروف زوجها، المعيل الوحيد للأسرة، بتدبير كلفة العلاج البالغة 13 ألفاً و887 درهماً.

وناشدت المريضة أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها، ومساعدتها على تدبير كلفة العلاج حتى لا تخسر حياتها.

وروت المريضة «أم خالد» قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «في أبريل عام 2013، شعرت بآلام في المفاصل ومنطقة الصدر وضيق في التنفّس والتعرق الشديد والتقيؤ وفقدان الوعي، ونُقلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأظهرت الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية أنني أعاني مشكلات صحية، منها ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري، ووجود تورّمات في المفاصل».

وأضافت: «مكثت في المستشفى لمدة 10 أيام أتلقى العلاج، وبعد أن تحسّنت حالتي الصحية، أكد الطبيب المختص ضرورة انتظامي في تناول الأدوية في مواعيدها المحددة، ووضع برنامج علاجي لمدة ستة أشهر تتم من خلاله المواظبة على إجراء الفحوص والتحاليل الدورية». وأوضحت: «في السنوات الماضية، كانت حياتنا المادية مستقرة، حيث كان زوجي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص براتب 6000 درهم، وتمكّن من تلبية جميع احتياجات أفراد الأسرة الأساسية، وكنت حريصة على متابعة حالتي الصحية والذهاب إلى المواعيد المحددة، حيث يغطي التأمين الصحي جزءاً من الأدوية العلاجية ويدفع زوجي الجزء المتبقي».

وتابعت: «في نهاية العام الماضي، قررت جهة عمل زوجي تقليص رواتب جميع العاملين لديها، ليصبح راتبه 4000 درهم فقط، وهو مبلغ بالكاد يغطي متطلباتنا المعيشية، حيث يعد زوجي المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكوّنة من زوجة وخمسة أفراد، ولم يتمكّن من توفير تكاليف الأدوية، ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية وأصبح المرض يتفاقم يوماً بعد آخر».

وتناشد المريضة «أم خالد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة علاجها، في ظل وضعها الصحي المتردي.

. المريضة تعاني ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم والسكري والكوليسترول وهشاشة العظام ومشكلات قلبية.