«أبوزينب» يحتاج جراحة عاجلة بـ 70 ألف درهم

يعاني «أبوزينب» البالغ من العمر 64 عاماً، مشكلات صحية في المعدة بعد استئصال القولون قبل عام تقريباً، حيث أظهرت الفحوص والتحاليل الطبية أنه يعاني ورماً حميداً، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة تبلغ كلفتها 70 ألفاً و436 درهماً لعلاج فتاق في بطنه وفي مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ولا تسمح ظروفه بتدبير المبلغ المطلوب، وينتظر من يمد له يد العون والمساعدة لتأمين نفقات العملية الجراحية.

وأوضحت التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» أن المريض البالغ من العمر 64 عاماً، قد دخل المستشفى مرات عدة، ويعاني ألماً في البطن، وقد أجريت له عملية جراحية لاستئصال القولون قبل عام تقريباً، وتحسنت على إثرها حالته الصحية، إلا أن المريض انتكس مؤخراً وتم إسعافه إلى قسم الطوارئ وتبين أنه يعاني آلاماً شديدة في البطن، وقد أظهرت الفحوص وجود ورم في الفتاق، وبحاجة إلى إجراء عملية عاجلة له لإزالة هذا الورم، وتبلغ كلفة هذا النوع من العمليات الجراحية في المستشفى 70 ألفاً و436 درهماً، ولا يسمح الوضع المادي للمريض بتدبير تكاليف العملية الجراحية».

وروى «أبوزينب» قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «منذ عام شعرت بتعب شديد، وألم في البطن، وعدم القدرة على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي، فذهبت إلى إحدى المستشفيات الخاصة بأبوظبي، حيث أجرى الطبيب المعالج فحوصاً طبية وأشعة وتبين أنني أعاني مشاكل في المعدة ومناطق أخرى في بطني».

وتابع المريض: «ذهبت بعد ذلك إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وأجريت لي فحوص وتحاليل طبية جديدة أظهرت إصابتي بورم في البطن، ولابد من إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم لأنه غير قابل للعلاج بالأدوية».

وأكمل: «أعمل براتب 4000 درهم شهرياً، وهو مبلغ بالكاد يغطي إيجار السكن ومصروفات المعيشة، كما أنني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجتي وستة أفراد».

ويناشد «أبوزينب» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته على توفير نفقات عمليته الجراحية، تفادياً لتدهور وضعه الصحي.

• المريض هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وستة أفراد.