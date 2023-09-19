76 ألف درهم تنهي معاناة «أبوشهد» مع المتأخرات الإيجارية وتنقذه من السجن

انقلبت ظروف حياة «أبوشهد» المالية رأساً على عقب، ووضعته في موقف يعجز فيه عن سداد المتأخرات الإيجارية لمدة عامين للسكن الذي يقطن فيه مع أفراد أسرته في إمارة عجمان، وقد رفع مالك السكن دعوى قضائية يطالبه بسداد مبلغ المتأخرات والبالغ 76 ألفاً و445 درهماً، ويناشد «أبوشهد» أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير المبلغ بعد أن أصبح مهدداً بالسجن.

وشرح «أبوشهد» ظروفه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً، إنه يعمل في الدولة منذ أكثر من 25 عاماً، ويعيش حياة مستقرة خالية من الصعوبات والعقبات مع أفراد عائلته، المكونة من زوجة وخمسة أبناء، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 17 ألف درهم، يسدد منه 5000 درهم أقساطاً بنكية، فيما يذهب المبلغ المتبقي لإيجار السكن ومصاريف الأبناء الدراسية، واحتياجات الأسرة من مأكل و مشرب. وتابع: «في مارس من عام 2021، بدأ وضعي المادي يزداد سوءاً، بعد أن أخبرتني جهة عملي بأنها ستعيد هيكلة القطاع وإنهاء خدمات بعض الموظفين وتقليص رواتب البعض الآخر، حيث كنت ضمن الذين وقع الاختيار عليهم في تقليص راتبي الشهري إلى 14 ألف درهم، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقي، وبدأت المشاكل الأسرية والالتزامات الحياتية تتفاقم يوماً بعد آخر، ليصل بي الطريق إلى الانفصال عن زوجتي.. واستمرت أوضاعي المادية، في التردي حتى بلغت مرحلة أصبحت فيها عاجزاً عن سداد الأقساط الإيجارية للسكن والبالغة 76 ألفاً و445 درهماً».

وقال «أبوشهد»، إنه شرح وضعه المالي المتردي إلى مالك السكن، لمراعاة ظروفه ومنحه مهلة للسداد، وبالفعل منحه مهلة قصيرة للسداد، إلا أنه لم يتمكن من توفير ولو جزء بسيط من المتأخرات، وطلب من المالك منحه مهلة جديدة، إلا أنه رفض وباءت جميع محاولاته بالفشل.

وحاول «أبوشهد» البحث عن حل لمشكلته وطرق جميع الأبواب، وسلك جميع الطرق غير أن كل جهوده باءت بالفشل، وحالياً لا يعرف كيفية الخروج من المأزق، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، وحمايته من الطرد وتشتت أفراد أسرته من المنزل.

• تتراكم عليه الديون والالتزامات الدراسية لأبنائه منذ عام 2021.