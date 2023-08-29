42 ألف درهم متأخرات جامعية على «رحمة» و«محمود»

قالت والدة طالبين جامعيين، (رحمة) و(محمود)، إن مستقبلهما الدراسي مهدد بالتوقف، نتيجة عجزها عن سداد متأخرات الرسوم الدراسية، بعدما بلغت قيمتها 42 ألف درهم.

وأكدت أن ابنتها (رحمة)، البالغة 24 عاماً، وتدرس تخصص تصميم معماري، وابنها (محمود)، البالغ 22 عاماً، ويدرس هندسة مدنية، يشعران بصعوبة تحقيق حلم الدراسة الذي عاشاه طوال حياتهما.

وتابعت الأم أن ابنها وابنتها تمكنا من تخطي عقبات وعراقيل وصعوبات كثيرة في مشوارهما الجامعي، بعدما اضطر والدهما إلى بيع كل ما كان يملكه في بلده (مصر)، حتى لا يحرمهما حقهما في التعلّم، لكن المبالغ المالية التي رصدها لدراستهما نفدت بالكامل، وأصبح من الصعب سداد متأخرات الرسوم الجامعية.

وقالت إن ابنتها (رحمة) في عامها الجامعي الأخير، و(محمود) في السنة الثانية، وهما من الطلبة المتفوقين في الدراسة، فقد حصل كلاهما على تقدير امتياز.

وكانت (رحمة) من المتفوقات في مراحل دراستها المختلفة، فقد تخرجت في الثانوية العامة، القسم العلمي، بمعدل 96%، وشقت طريقها في إحدى الجامعات الخاصة في إمارة أبوظبي، تخصص «تصميم معماري»، ولحق بها شقيقها (محمود) عام 2019، بعدما أنهى دراسته الثانوية، القسم العلمي أيضاً، بمعدل 98.7%، والتحق بكلية الهندسة (هندسة مدنية).

وقالت الأم إن ابنيها تمكنا من المحافظة على تفوقهما واجتهادهما الدراسي، رغم وجود كثير من الظروف والعثرات في طريقهما.

وتابعت: «كان وضع الأسرة المالي جيداً، كوني أعمل معلمة في مدرسة خاصة، براتب 4500 درهم، ويعمل زوجي في قطاع خاص، براتب 6000 درهم، وقد استطعنا تحقيق حياة أسرية مستقرة، وخالية من الضغوط المالية والمعنوية. وأكملنا مسيرة ابنينا التعليمية حتى أنهيا مشوارهما المدرسي، والتحقا بالجامعة، ليحققا ما كانا يحلمان به منذ صغرهما. لكن حياتنا انقلبت رأساً على عقب عام 2021، حيث تعرضت الشركة التي كان يعمل فيها زوجي لخسارة مالية كبيرة، وأنهت خدمات الموظفين، لأصبح أنا المسؤولة الوحيدة عن تلبية احتياجات أسرتي. لكن الحال لم تبق على ما هي عليه، بل ازدادت سوءاً بعد نفاد المبالغ التي كانت لدينا، لأن الديون والالتزامات الأساسية أخذت تتراكم علينا، إلى أن أصبحنا غير قادرين على سداد الرسوم الدراسية».

وناشدت الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها، ومساعدتها على سداد الرسوم حتى يتمكن (محمود) و(رحمة) من مواصلة مشوارهما التعليمي.