76 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوندى»

يواجه (أبوندى) صعوبات مالية جعلته غير قادر على سداد إيجار المسكن الذي يقطنه في إمارة عجمان، بعد قرار الشركة التي يعمل فيها تقليص راتبه.

ونتيجة لذلك تراكمت عليه الأقساط لمدة عامين، حتى بلغت 76 ألفاً و445 درهماً.

وأقام مالك المسكن دعوى قضائية، طالب فيها (أبوندى) بسداد المتأخرات الإيجارية بالكامل.

وناشد (أبوندى) أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بدخول السجن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، شارحاً معاناته التي يمر بها، إنه يعمل في الدولة منذ أكثر من 25 عاماً، وقد عاش مع زوجته (ربة منزل) وخمسة أبناء حياة كريمة ومستقرة، وخالية من الصعوبات والعقبات. وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 17 ألف درهم، يسدد منه الأقساط البنكية (5000 درهم)، وإيجار المسكن، ومصروفات الأبناء الدراسية، والجزء المتبقي يذهب لاحتياجات الأسرة من مأكل ومشرب.

وتابع أن وضعه المالي بدأ ينقلب رأساً على عقب، في مارس 2021، بعدما أخبرته جهة عمله بأنها تعتزم تقليص راتبه الشهري ليصل إلى 14 ألف درهم، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات عليه، وتفاقمها يوماً بعد الآخر، ليصل به الطريق إلى الانفصال عن زوجته، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية والنفسية عليه، إذ ترتب عليه سداد مبلغ 4000 درهم نفقة الأبناء، وهو ما جعله عاجزاً كلياً عن سداد الأقساط الإيجارية، التي بلغت 76 ألفاً و445 درهماً.

وأكد أنه شرح الوضع المالي المتردي الذي يمر به لمالك المسكن، حتى يمنحه مهلة للسداد، إلا أنه لم يتمكن من توفير ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات، وباءت جميع محاولاته بالفشل.

وأكد (أبوندى) أنه بحث عن حل لمشكلته، وطرق جميع الأبواب، وسلك جميع الطرق، غير أن كل جهوده باءت بالفشل، وحالياً لا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، وحمايته من الطرد من المنزل.

• مالك المسكن أقام دعوى قضائية طالب فيها «أبوندى» بسداد المتأخرات بالكامل.