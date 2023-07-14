انتهاء «التأمين الصحي» يحرم الطفل «خليفة» من علاج السكري

تواجه أسرة الطفل (خليفة) ظرفاً بالغ الصعوبة نتيجة إصابته بأمراض مزمنة، من بينها مرض السكري، بسبب انتهاء بطاقة التأمين الصحي له ولأسرته، ما حال دون مواصلة علاجه، على الرغم من حاجته الماسة للمراجعات الطبية والأدوية. وتبلغ كلفة تجديد بطاقات التأمين الصحي مع الغرامات 23 ألفاً و745 درهماً.

وناشد والد المريض (قمري الجنسية) أصحاب القلوب الرحيمة من المقتدرين مالياً مساعدته على تأمين المبلغ المطلوب، حتى يتمكن من تجديد بطاقات التأمين الصحي، والاستمرار في علاج طفله.

وشرح الأب أنه يعاني ظروفاً مالية صعبة خلال الفترة الحالية، وأن مصدر الدخل الوحيد لأسرته هو وظيفة زوجته البسيطة في إحدى المؤسسات الخاصة.

وأفاد والد الطفل (خليفة)، البالغ من العمر 12 عاماً، بأن ابنه عانى خلال السنوات الأخيرة أمراضاً مزمنة عدة، من بينها مرض السكري.

وأضاف: «اصطحبته إلى مستشفى توام في مدينة العين. وبعد معاينته من قبل الأطباء، تبين أنه مصاب بهذا المرض، وخضع للعلاج اللازم خلال وجوده في المستشفى، إلا أن الطبيب الذي عاين حالته المرضية، أكد أنه سيحتاج إلى مراجعات مستمرة وأدوية لمراقبة حالته الصحية».

وتابع الأب أن «بطاقة التأمين الصحي كانت تغطي تكاليف علاج (خليفة)، خلال الفترة الماضية، إلا أنها انتهت. ووجدت نفسي مطالباً بتجديدها له ولأفراد أسرتي».

وشرح الأب أن «(خليفة) توقف عن تلقي العلاج والمراجعات الطبية، نتيجة عدم قدرتي على تجديد بطاقات التأمين».

وذكر أن كلفة تجديد البطاقات تبلغ 7245 درهماً، فيما تبلغ قيمة الغرامات المالية نتيجة التأخر في تجديدها 16 ألفاً و500 درهم.

أما سبب سوء وضعه المالي، حالياً، فهو إنهاء خدماته من الجهة التي كان يعمل فيها.

وقال إن «المعيل الوحيد للأسرة حالياً زوجتي التي تعمل في إحدى الجهات الخاصة، وتتقاضى راتباً يبلغ 2000 درهم شهرياً، يذهب منه 1200 درهم لإيجار المسكن، والمبلغ المتبقي لا يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها اليومية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار».

وناشد (أبوخليفة) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تجديد بطاقات التأمين الصحي، حتى يتمكن ابنه (خليفة) من تلقي العلاج اللازم، وشراء الأدوية التي يحتاج إليها.