5000 درهم تنقذ حياة الطفل «مروان»

أصيب الطفل (مروان - مصري يبلغ من العمر عامين)، بتشوهات وحروق بليغة من الدرجة الثالثة، نتيجة انسكاب ماء مغلي عليه أثناء اللعب.

وعلى الفور تم إجراء عمليات جراحية له في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، لكن (مروان) بحاجة إلى شراء بدلة طبية خاصة، تبلغ كلفتها 5106 دراهم، لذا تناشد أسرته أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة هذه البدلة لإنقاذ حياة طفلها.

وأفاد التقرير الطبي، الصادر عن المستشفى، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الطفل (مروان) أدخل إلى المستشفى في رمضان الماضي، إثر حروق بليغة وتشوهات، بعد انسكاب ماء مغلي عليه عندما كان يلعب، ثم خضع لعملية ترقيع وترميم للجلد، ومكث في قسم العناية المركزة نحو شهر ونصف الشهر.

وأشار التقرير إلى أن المريض بحاجة حالياً إلى ارتداء بدلة خاصة للحروق ليتمكن من الخروج من المستشفى، نظراً لأنه مصاب بجروح، حيث إن هناك مخاوف من أن تلتهب هذه الجروح، ما يهدد حياته بالخطر.

الحادثة

وقال والد (مروان)، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «بينما كان (مروان) يلعب مع أخيه الأكبر، دخل إلى المطبخ راكضاً، وفجاءة سمعت والدته صوت صراخ (مروان)، فذهبت إليه مسرعة، لتجده واقعاً على الأرض، ويبكي بشدة، ورأت بجانبه وعاء الطبخ، وقد انسكب على جسمه الماء المغلي في الوعاء».

وأضاف الأب: «قمنا مباشرة بأخذ (مروان) إلى أقرب مستشفى (مدينة الشيخ شخبوط الطبية)، حيث تم إدخال الطفل إلى قسم الطوارئ، وتم إسعافه وإعطاؤه بعض المسكنات والمهدئات، للسيطرة على وضعه، لكن حالته الصحية تدهورت فجاءة».

وتابع والد (مروان): «على الفور نقلوا الطفل إلى قسم العناية المركزة، لأن حالته خطرة، إذ أكدت الفحوص أن الطفل تعرض لحروق خطرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، وأصابت الجزء الأيمن من جسمه بالكامل، إضافة إلى بعض الأجزاء الأخرى من جسمه»، مشيراً إلى أن «الطبيب المعالج قرر إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة (مروان)».

حروق بليغة

وأوضح الأب أن «جزءاً من وجه (مروان)، وفروة رأسه، ورقبته، إضافة إلى اليد اليمنى والقدم، تضررت وأصيبت بحروق بليغة»، لافتاً إلى أنه «تم إجراء عمليات جراحية وترميم للطفل، مع تطهير الأجزاء المحترقة، وإزالة الجلد المحترق، وزراعة جلد جديد».

وقال إن الأطباء فضّلوا تخدير (مروان) بشكل مستمر، حتى لا تؤدي شدة الألم إلى صدمة عصبية قد تتسبب في وفاته.

بدلة

وذكر الأب أن (مروان) بقي في قسم العناية المركزة للأطفال مدة شهر ونصف الشهر، حتى استقرت حالته، لكن الطفل الآن بحاجة إلى ارتداء بدلة من نوع معين خاص بالحروق، بشكل دائم، حتى لا تتعرض الجروح التي لديه للالتهابات.

وأكد أنه لا يستطيع حتى دفع مبلغ بسيط من كلفة البدلة التي تبلغ 5106 دراهم، مشيراً إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي براتب 3500 درهم، حيث يدفع للإيجار 1000 درهم، وبقية الراتب بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.

وناشد والد الطفل (مروان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف البدلة التي يحتاجها طفله لإنقاذ حياته، وتخفيف معاناته وآلامه.

• الطفل أدخل إلى المستشفى بعد انسكاب ماء مغلي عليه منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.