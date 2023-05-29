«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تزور متضرري الفيضانات في باكستان

زار وفد من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عدداً من المدن والقرى الباكستانية، لتفقد نتائج الدعم الإغاثي الذي قدمته ضمن حملة «مليار وجبة» لمجتمعات ومناطق تضررت جراء فيضانات الصيف الماضي، والذي جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسيير مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم، من ضمنها تلك الموجّهة لبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة المتضررين من فيضانات باكستان ومد يد العون والمساندة لهم.

وضم الوفد مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، ومدير المشاريع المساعد في المؤسسة، أماني باطرفي، ونائب مدير إدارة شؤون المساعدات الخارجية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، العنود العبدول، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، طارق أحمد عبدالصمد حسن، ونائب مدير برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، كاترينا غالوتزي.

وشمل اليوم الأول من الزيارة لقاء الوفد مع مسؤولين حكوميين من دائرة التخطيط والتطوير في حكومة إقليم السند، وزيارة مصنع «آل أن أس» للمنتجات الغذائية في بلوشستان، فيما غطت فعاليات اليوم الثاني زيارة قرى ماغان هاليبتو وسومار شير، حيث التقى الوفد مع المتضررين من الفيضانات.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، أن تقديم المساعدة والإغاثة للمنكوبين والمحتاجين حول العالم، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفلسفة سموه في العمل الإنساني والعطاء المستدام، مشيراً إلى أن الدعم الإغاثي الذي قدمته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن حملة «مليار وجبة» للمناطق الباكستانية التي تضررت جراء فيضانات الصيف الماضي، يعد أحد الأمثلة على الأثر الإيجابي لمبادرات الخير التي تنطلق من دولة الإمارات.

وأوضح أن تبرعات المانحين، ومن ضمنهم حملة «مليار وجبة»، مكنت برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى نحو 3.4 ملايين شخص وتزويدهم بالمساعدات الطارئة.

من جانبها أكدت سارة النعيمي، حرص مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية ضمن محورين أساسين هما المساعدات الإغاثية وتمكين المجتمعات، لافتة إلى أن تحرّك حملة «مليار وجبة» لإغاثة متضرري فيضانات باكستان جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتقديم 50 مليون درهم لدعمهم.

وأضافت أن الاستجابة الفورية للمؤسسة أسهمت بشكل إيجابي في تمكين سكان المناطق المتضررة والتقليل من تداعيات كارثة الفيضانات.