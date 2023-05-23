متبرع يتكفل بمصروفات زراعة نخاع شوكي لـ «عبدالسلام»

تكفل متبرع بسداد 450 ألف درهم كلفة عملية زراعة النخاع الشوكي للمريض عبدالسلام (هندي - 56 عاماً)، من أجل مساعدته في العلاج من سرطان الدم (اللوكيميا) الذي يهدد حياته.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرّع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، من أجل البدء في ترتيب إجراءات إجراء العملية التي يحتاج إليها المريض.

وأعرب عبدالسلام عن سعادته وشكره العميقين للمتبرع على استجابته السريعة، ووقفته الكريمة مع معاناته المرضية والنفسية، في ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به.

وقال إنه لم يتوقع أن تتم مساعدته بهذه السرعة، موضحاً أنه فوجئ باتصال مسؤول «الخط الساخن» يبشّره بخبر التبرع بالنفقات العلاجية كافة، ما جعله يسجد لله شاكراً، وعمت السعادة أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن هذا التبرع السخي سينقذ حياته من براثن هذا المرض، مؤكداً أن هذا التبرع ليس غريباً على الدولة، سواء من أفراد أو مؤسسات، فهم دائماً سباقون إلى مد يد العون والمساعدة لكل محتاج خصوصاً الحالات المرضية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 19 من مايو الجاري قصة المريض عبدالسلام (هندي - 56 عاماً)، ومعاناته مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا). ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن المريض يحتاج إلى زراعة نخاع شوكي تبلغ كلفتها 450 ألف درهم، والمشكلة أن المريض يعاني ظروفاً مالية صعبة، تحول دون تدبير كلفة الجراحة التي يحتاج إليها، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وسبق أن روى عبدالسلام، قصة كفاحه مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يقيم في الدولة منذ سنوات، ويعيش مع أفراد أسرته، وعمل في جهات عدة تابعة للقطاع الخاص، خصوصاً في مجال القطاع الفندقي، وقبل أشهر شعر بألم شديد وتوجّه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، ووقتها أصيب بحالة نفسية صعبة لم يستطع الخروج منها.

وأضاف أن الطبيب المعالج أكد أن علاجه الوحيد هو إجراء عملية زراعة نخاع شوكي، وهي عملية تبلغ كلفتها 450 ألف درهم، وهذا مبلغ يفوق إمكاناته المالية المتواضعة، ما جعله يصاب بحالة نفسية صعبة.

وأوضح عبدالسلام أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعمل في جهة خاصة في أبوظبي براتب 6000 درهم، يذهب منه جزء لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ورسوم أبنائه الدراسية، وإيجار المسكن.

وأشار إلى أنه كان لا يستطيع تدبير مبلغ العلاج، نظراً لتواضع إمكاناته المالية، لذلك سلك كل الدروب، وطرق جميع الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته، وباءت كل جهوده بالفشل، وكانت مشكلته مع الوقت لأن أي تأخير في إجراء العملية التي يحتاج إليها ليس في مصلحته، نظراً لسوء وضعه الصحي، وكل دقيقة تأخير تؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

زراعة نخاع شوكي

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض عبدالسلام البالغ 56 عاماً، دخل المستشفى يعاني أعراضاً مرضية خطرة، ما دعا إلى إجراء الفحوص والتحاليل الطبية الدقيقة له، وتبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، ويحتاج إلى إجراء عملية زراعة نخاع شوكي عاجلة تبلغ كلفتها 450 ألف درهم.

ويعد النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي جزءاً من الجهاز العصبي المركزي، الذي يبدأ من قاعدة الدماغ (تحديداً من النخاع المستطيل)، ويمر خلال النفق الفقري للعمود الفقري، ويمتد حتى الفراغ بين الفقرة القطنية الأولى والثانية، وهو أنبوبي الشكل ويتكون من حزمة من الأعصاب التي تعد امتداداً للجهاز العصبي المركزي من الدماغ، وتحميها مجموعة من العظام تسمى العمود الفقري.

• «عبدالسلام» يعاني سرطان الدم ويحتاج إلى عملية زراعة نخاع عاجلة.