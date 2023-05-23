المعمّر «حسن» طريح الفراش وعلاجه بـ 42 ألف درهم

يعاني المعمر (حسن - يمني - 107 أعوام)، إصابته بالتهاب رئوي فيروسي ونوبات دماغية، ولا يستطيع الأكل إلا عن طريق أنبوب في الأنف، وهو طريح الفراش بصورة دائمة، ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريض يحتاج إلى أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية وعلاجات تبلغ كلفتها 41 ألفاً و690 درهماً، والمشكلة أن أسرة المريض تمر بظروف مالية صعبة تحول دون تدبير هذا المبلغ، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون ومساعدتها في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتعرض حياة (حسن) للخطر.

وروى ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والده مع المرض قائلاً، إن والده طريح الفراش منذ ثمانية أشهر، بسبب الأمراض التي يعانيها، وسبق أن اصطحبه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت له الفحوص والتحاليل، وتبين أنه يعاني إصابته بالالتهاب الرئوي الفيروسي ونوبات دماغية، وحالياً لا يستطيع الأكل إلا عن طريق أنبوب في الأنف، لافتاً إلى أنه كلما ساءت حالته الصحية ينقله إلى قسم الطوارئ في المستشفى ليخضع للعلاج اللازم حتى تستقر حالته الصحية.

وأضاف أن الأطباء أكدوا أنه والده يحتاج إلى علاج وأدوية وأجهزة طبية تبلغ كلفتها 41 ألفاً و690 درهماً، والمشكلة أن الأسرة تمر بظروف مالية صعبة، وكلفة العلاج تفوق إمكانات الأسرة المالية المتواضعة.

وأوضح الابن أنه الابن الوحيد ومعيل الأسرة، ودخله محدود جداً، ولا يغطي حتى متطلبات الحياة ومصروفاتها، مشيراً إلى أنه تلقى مساعدات مرات عديدة من قبل مؤسسات خيرية وفاعلي الخير، وحالياً يعجز عن سداد كلفة علاج والده، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه يقيم في أبوظبي، ويبلغ إيجار المسكن 1400 درهم شهرياً.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لوالده يسوء يوماً بعد يوم، والتأخير في تقديم العلاج له يفاقم من وضعه الصحي، لافتاً إلى أن الأطباء أكدوا ضرورة الانتظام على تناول الأدوية في مواعيدها المحددة من أجل السيطرة على المرض حتى تتحسن حالته الصحية، كما أنه يحتاج إلى أجهزة طبية، منها كرسي متحرك ليساعده على سهولة التنقل.

وأكد الابن أنه حالياً لا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 41 ألفاً و690 درهماً كلفة علاج والده، حتى لا تتعرض حياة والده للخطر.

• «حسن» لا يستطيع الأكل إلا عن طريق أنبوب في الأنف، ويحتاج إلى رعاية طبية.