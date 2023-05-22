«ممدوح» يعاني نوعاً نادراً من السرطان وعلاجه بـ 128 ألف درهم

يعاني (ممدوح - مصري - 70 عاماً) نوعاً نادراً من السرطان، صنفه الأطباء بأنه حالة مرضية نادرة، ونظراً لحالته الحرجة والطارئة، وفق مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، الذي أكد أن حالة (ممدوح) مصنفة بأنها حالة متأخرة، يحتاج إلى حقن كيماوية عبارة عن 16 جلسة، وتبلغ كلفة العلاج 128 ألف درهم، والمشكلة أن إمكانات المريض لا تسمح له بتدبير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى (ممدوح) قصة معاناته مع المرض، قائلاً إنه شعر بألم شديد ومستمر في وسط الظهر، قبل بضعة أشهر، وبمرور الوقت بدأ يعاني صعوبة بالغة في الحركة، خصوصاً عند الاعتدال في وضع الجلوس أو أثناء الوقوف.

وتابع أن الآلام الظهر كانت تزداد حدة، ورافق ذلك تيبس في عضلات الظهر وأجزاء من الصدر، فتوجه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وخضع لتحليل وفحوص طبية وأشعة، أظهرت نتائجها أنه يعاني مرض السرطان من نوع نادر، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي، ومتابعة طبية مستمرة، ومراجعات دائمة في العيادات المتخصصة، الأمر الذي أصابه بحالة نفسية بالغة السوء، أفقدته نحو 30 كيلوغراماً من وزنه خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن الأطباء صنفوا حالته الصحية بأنها «متأخرة»، أي أنه يحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، على حد تعبيره، موضحاً أن المشكلة الأخرى تتمثل في عدم قدرته على تأمين المبلغ المطلوب لتلقي العلاج.

وأكد (ممدوح) أن التفكير في هذه المسألة سبّب له حالة من الاكتئاب الشديد، ولازمه القلق على مدار اليوم نتيجة سوء حالته الصحية وعجزه عن تدبير كلفة العلاج، فضلاً عن تصنيف المرض بأنه حالة نادرة.

وأشار إلى أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب 12 ألف درهم، يذهب منه جزء لإيجار المسكن، والباقي بالكاد يكفي لمصروفات ومستلزمات الحياة لأفراد أسرته في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وحالياً لا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أنه سلك كل السبل، وطرق الأبواب كافة، بحثاً عن حل لمشكلته المرضية في ظل وضعه الصحي المتردي، وباءت كل جهوده بالفشل.

ولفت (ممدوح) إلى أنه لا يعرف كيفية تدبير كلفة العلاج الذي يحتاجه، وحالياً أفراد أسرته يعيشون حالة نفسية صعبة لتدهور حالته الصحية على نحو سريع، متمنياً أن يتمكن من متابعة علاجه في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن التأخير قد يعرض حياته للخطر، لأن حالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، ووضعه الصحي يزداد صعوبة.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المبادرة بمساعدته لإنقاذه من المرض الذي ينهش جسده بلا رحمة.

حالة متأخرة

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض (70 عاماً) دخل المستشفى يعاني آلاماً في الظهر، مع أعراض مرضية أخرى، وبعد إجراء التحاليل والفحوص الطبية المتخصصة، تبين أنه يعاني إصابته بمرض السرطان من نوع نادر، وفي حالة متأخرة، ويحتاج إلى 16 جلسة من العلاج الكيماوي، وتبلغ كلفة العلاج 128 ألف درهم.