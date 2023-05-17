متبرعة تتكفل بكلفة علاج «أبوناصر» من «السكري»

تكفلت متبرعة بسداد 15 ألفاً و177 درهماً، لعلاج المريض (أبوناصر - يمني - 66 عاماً)، الذي يعاني مرض السكري منذ 18 عاماً، ما تسبب له في العديد من المشكلات الصحية منها ارتفاع في الضغط والكوليسترول، إضافة إلى إصابته أيضاً بمشكلات صحية في العيون منذ فترة، وتزايدت مضاعفات مرض السكري والضغط، وأصبح بحاجة إلى أخذ أدوية للسيطرة على وضعه الصحي بشكل يومي، وكان يحتاج إلى أدوية خاصة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، للاستمرار في تلقي علاجه.

وأعرب ابن المريض عن شكره العميق للمتبرعة لاستجابتها السريعة ووقفتها الكريمة معهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر والده بها، مؤكداً أن «هذا الكرم ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 12 من مايو الجاري قصة المريض (أبوناصر) الذي يعاني مضاعفات عدة لمرض السكري، تشمل الارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى إصابته بمشكلات صحية في النظر. وقد تزايد تأثير هذه المشكلات في حياته، في ظل عجزه عن السيطرة على وضعه الصحي.

ويحتاج المريض إلى أدوية خاصة لعلاجه، تبلغ كلفتها 15 ألفاً و177 درهماً، لمدة عام واحد، إلا أن إمكانات أسرته المالية المتواضعة لا تسمح لها بتدبير هذا المبلغ.

وسبق أن روى ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والده مع المرض قائلاً، إن حالة والده الصحية تدهورت كثيراً منذ إصابته بمرض السكري قبل 18 عاماً تقريباً «حيث بدأ يشعر بالتعب والإعياء عند أداء أي جهد، وكان دائم العطش، ثم فقد نسبة كبيرة من وزنه».

وأضاف الابن: «عندما ساءت حالة والدي الصحية، اصطحبته إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينته من الطبيب المناوب، وإجراء عدد من الفحوص والتحاليل المخبرية، تبين أنه مصاب بمرض السكري من النوع الأول، وقد نصحه الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر».

وتابع الابن: «لاحظنا تحسناً في صحة والدي مع التزامه بتناول أدويته بانتظام، ولكن، خلال الفترة الأخيرة، بدأ يشعر بصداع دائم، فاصطحبته إلى المستشفى، وطلب منا طبيبه إجراء تحاليل وفحوص مخبرية، أظهرت نتيجتها أنه مصاب بارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول ونقص بعض الفيتامينات».

وأضاف: «مرض السكري أدى إلى إصابة والدي بالعديد من المضاعفات، مثل ارتفاع الضغط، وحدوث مشكلات صحية في العيون، وقد أكد الطبيب أنه يحتاج إلى متابعة وعلاج، فضلاً عن تناول أدويته بانتظام».

وتابع ابن المريض أن قيمة أدوية الضغط وارتفاع الكوليسترول والأدوية والحقن الخاصة بمرض السكري، تبلغ 15 ألفاً و177 درهماً، لمدة عام، مؤكداً عدم قدرته على توفير أي جزء من هذا المبلغ.

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي براتب 5000 درهم، فيما تتكون أسرتي من أربعة أفراد».