متبرع يسدد كلفة عملية القسطرة لـ «أم فيصل»

تكفل متبرع بسداد 45 ألف درهم، كلفة العملية الجراحية (قسطرة قلبية)، لـ(أم فيصل) التي تعاني انسدادات كبيرة في الشرايين، ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى القاسمي في الشارقة.

وأعربت أسرة المريضة عن شكرها العميق للمتبرع على استجابته السريعة ووقفته الكريمة معهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن «هذا السخاء والكرم والتسابق على فعل الخير ومد يد العون لكل محتاج على أرض الوطن وخارجه ليس غريباً على شعب دولة الإمارات».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أول من أمس قصة (أم فيصل - 56 عاماً) التي تعاني آلاماً في الصدر أدت إلى إصابتها بذبحة صدرية، وظهور مشكلات في صمامات القلب، وكانت تحتاج إلى عملية قسطرة بالقلب تبلغ كلفتها 45 ألف درهم، والمشكلة أن هذا المبلغ يفوق قدرات الأسرة التي تعاني ظروفاً مالية صعبة.

وأكدت التقارير الطبية الصادرة عن المريضة (أم فيصل) أنها تعاني انسداداً كبيراً في الشريان، وظهور مضاعفات في عضلة القلب، وتحتاج إجراء قسطرة قلبية في أسرع وقت.

وسبق أن روى ابن المريضة قصة معاناة والدته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه في مارس من العام الجاري أثناء ذهاب والدته للنوم الساعة العاشرة مساءً، شكت آلاماً شديدة في منطقة الصدر وغثياناً وقيئاً وصعوبة في النوم، وبدأت تشعر بوجود حرقة في المعدة مع فقدان الشهية وسوء الهضم.

وتابع أنه اصطحبها في الحال إلى قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة لمنطقة الصدر تبين إصابتها بجلطة في القلب، وأخبره الطبيب المعالج بأنه لابد من إجراء عملية قسطرة في أسرع وقت حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

وأشار إلى أن والدته مكثت في المستشفى أسبوعاً تتلقى العلاج والرعاية الصحية، وبسبب وضعه المالي الصعب لم يستطع توفير تكاليف إجراء العملية الجراحية (القسطرة القلبية)، كونه المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من ثمانية أشخاص، موضحاً أنه يعمل في قطاع حكومي براتب 2500 درهم، لا يكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من طعام وشراب، وأحياناً يضطر لتلقي مساعدات من الأقارب.

ولفت الابن إلى أنه يشعر بالحزن والقلق لعدم قدرته على تدبير كلفة العملية الجراحية التي تفوق إمكاناته المادية بكثير، موضحاً أن حياة والدته على المحك، وقد تتعرض للخطر حال التأخر في إجراء العملية الجراحية.

وذكر أن والدته لا تستطيع مواصلة أداء واجبها تجاه أفراد الأسرة في حالة مرضها.

أمراض قلبية

تعد عملية القسطرة القلبية إجراءً يتضمن توجيه أنبوب رفيع ومرن عبر أحد الأوعية الدموية وصولاً إلى القلب، لتشخيص أو علاج أمراض قلبية محددة، مثل انسداد الشرايين أو عدم انتظام ضربات القلب. وتقدم القسطرة القلبية للأطباء معلومات مهمة عن عضلة القلب وصماماته وأوعيته الدموية.