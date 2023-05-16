التصلب اللويحي يهدد حياة «أم فهد»

تعاني المريضة (أم فهد ـ 39 عاماً)، إصابتها بمرض التصلب اللويحي منذ خمس سنوات، ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية فإن المريضة تحتاج إلى أدوية علاجية مدى الحياة تبلغ كلفتها 70 ألف درهم سنوياً، والمشكلة أنها تعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون توفير ثمن العلاج، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كلفة العلاج حتى لا تعيش قعيدة الكرسي المتحرك مدى الحياة.

وروت (أم فهد) قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها أصيبت بالمرض قبل خمس سنوات وتحديداً في بداية عام 2018، عندما تعرضت لأول هجمة للمرض، إذ شعرت بأعراض مرضية عدة متمثلة في دوخة مستمرة مع عدم توازن الجسم أثناء المشي، وكانت كلتا قدميها ضعيفة ولا تستطيع المشي دون أن تتكئ على شيء مخافة السقوط على الأرض، بالإضافة إلى أن المرض سبب لها تنميلاً في جميع أجزاء الجسم.

وأضافت أنها توجهت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية وتم فحصها من قبل الأطباء وإجراء الفحوص والتحاليل، وتبين وقتها أنها مصابة بمرض التصلب اللويحي، ووفقاً للأعراض المرضية التي ألمت بها مكثت في المستشفى بعض الوقت، وتم وضع برنامج علاجي عبارة عن دواء يحتوي على الكورتيزون عن طريق الوريد لمدة ثلاثة أيام.

وتابعت (أم فهد) أنه خلال فترة وجودها في المستشفى تم إجراء فحوص طبية تمثلت في فحوص دم وإجراء أشعة رنين مغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي وسحب السائل المخي الشوكي، حيث بينت النتائج الطبية أنها إيجابية، لتثبت مجدداً إصابتها بمرض التصلب اللويحي.

وأشارت إلى أن الدواء الذي تم صرفه لها عبارة عن علاج للتصلب اللويحي تتناوله مرتين يومياً لإيقاف وتأخر أي هجمات عكسية، ووفقاً لتطور المرض الذي قد ينهي حالتها إلى إعاقة جسدية مزمنة تلزمها المكوث على الكرسي المتحرك إلى الأبد، ويجب أن تستمر على تناول هذا الدواء مدى الحياة، إذ إنه يساعد في استقرار حالتها الصحية دون أي تطورات على المرض.

وأوضحت (أم فهد) أن كلفة العلاج الشهرية 5833 درهماً، أي 70 ألف درهم سنوياً، والمشكلة أن إمكاناتها المالية المتواضعة لا تسمح لها بتدبير هذا المبلغ، موضحة أنه كان لديها بطاقة «عونك» في السابق التي تغطي تكاليف العلاج بالكامل، ولكن حالياً تم رفض تجديد البطاقة، وأصبحت حائرة في تدبير كلفة العلاج.

ولفتت إلى أنها حالياً عاجزة تماماً عن تدبير كلفة الدواء، حتى إنها توقفت عن تناول العلاج أشهراً عدة، ما أدى إلى ظهور الأعراض مجدداً وأصبحت تشعر بالضعف في رجلها اليسرى، وراجعت المستشفى وتم تشخيصها مجدداً وتبين ظهور علامات جديدة من المرض في الجسم، وحالياً تقف عاجزة عن التصرف.

وذكرت أن اثنتين من أخواتها أصيبتا بهذا المرض أيضاً وكلفة علاج كل منهما 180 ألف درهم في السنة، وإحداهما لديها بطاقة «عونك» التي تغطي تكاليف علاجها، لافتة إلى أن أسرتها مكونة من تسعة أفراد، ووالدها يعمل براتب 5000 درهم، وهي تعمل براتب 10 آلاف درهم، وشقيقها الأكبر يعمل براتب 9000 درهم، ومجموع الرواتب يذهب لمستلزمات الحياة وإيجار السكن وعلاج أختها، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في كلفة العلاج حتى لا تتضاعف أعراض المرض وتتحول إلى قعيدة مدى الحياة.

التصلب اللويحي

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن المريضة تبلغ من العمر 39 عاماً، وتعاني إصابتها بمرض التصلب اللويحي منذ خمس سنوات، وتحتاج إلى علاج عبارة عن دواء التصلب اللويحي الذي تأخذه مرتين يومياً، وتبلغ كلفة العلاج 5833 درهماً شهرياً.

ويعد التصلب اللويحي أو التهاب الدماغ والنخاع التهاباً ينتج عن تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل الشوكي. ويعطل هذا التلف قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل، ما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض والعلامات المرضية، منها أعراض عضوية أو إدراكية عقلية، وأحياناً تكون على شكل مشكلات نفسية.

وأسباب المرض غير واضحة إلا أنه يُعتقد أن آلية المرض قد تكون إما تلفاً في الجهاز المناعي أو فشلاً في الخلايا المصنعة للمايلين. وتشمل الأسباب المحتملة لهذا المرض عوامل وراثية وعوامل بيئية مثل العدوى.