«نور» تحتاج إلى 311.9 ألف درهم لزراعة نخاع

تعاني (نور) الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا).

ووفقاً لمستشفى برجيل، في أبوظبي، فهي تحتاج إلى إجراء عملية زراعة نخاع شوكي عاجلة، تبلغ كلفتها 311 ألفاً و950 درهماً. إلا أن هذا المبلغ يتجاوز إمكانات أسرتها المالية المتواضعة جداً.

وناشدت شقيقتها المقتدرين مالياً من ذوي الأيادي البيضاء مدّ يد المساعدة لها لتأمين تكاليف العملية.

وتروي شقيقة المريضة، البالغة من العمر 40 عاماً، (أردنية)، لـ«الإمارات اليوم»، أن (نور) عانت المرض منذ فترة، واكتشفت إصابتها به عندما شعرت بآلام شديدة استدعت إدخالها إلى مدينة شخبوط الطبية، حيث تم عمل الفحوص الطبية اللازمة، وتبين أنها مصابة بسرطان الدم.

وتابعت: «كانت الصدمة صاعقة لدى سماعنا الخبر، ودخلت شقيقتي والأسرة كلها في حالة نفسية سيئة جداً».

وأضافت أن الأطباء أبلغوا الأسرة بأن (نور) تحتاج إلى زراعة نخاع شوكي، وهي عملية جراحية باهظة التكلفة، وتتجاوز إمكانات الأسرة المالية، إذ تبلغ 311 ألفاً و950 درهماً، وهو مبلغ ضخم مقارنة بمصدر الدخل الشهري للأسرة.

وقالت: «قدمنا طلباً للحصول على مساعدة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولكننا لم نحصل على رد، ولا نعرف ما العمل في ظل الوضع الذي نمر به، علماً بأن أختي مطلقة ولديها طفلان، ولا مصدر دخل لها سوى المساعدات التي تحصل عليها من الأهل والأقارب».

وذكرت أن «المشكلة في وضعها الصحي السيئ، ووفقاً للأطباء ففي حال لم تخضع للعملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، فإن وضعها الصحي سيسوء، وقد تصعب السيطرة على المرض. وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتنا في تأمين كلفة العملية لإنقاذ حياة شقيقتي».

زراعة النخاع العظمي‏ أو زراعة الخلايا الجذعية

الموجودة داخل نخاع العظم هي علاج طبي يتم فيه نقل الخلايا الجذعية إما من المريض

نفسه، أو من متبرع لعلاج عدد من الأمراض مثل سرطان الدم وبعض الأمراض الوراثية أو المناعية وتستخدم أيضاً بشكل تجريبي في عدد آخر من الأمراض، ولكن لم تثبت فعاليتها لها بعد. وخلافاً للانطباع السائد فزراعة النخاع العظمي ليست عملية جراحية، بل تتم بطريقة مشابهة لعملية نقل الدم، مع ذلك فهنالك احتمال حدوث مضاعفات خطرة.