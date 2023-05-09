«محمود» يعاني اضطرابات نفسية وسلوكية وعلاجه بـ 10.5 آلاف درهم

يعاني (محمود ـ سوداني ـ 41 عاماً) أمراضاً نفسية وسلوكية منذ عام 2010، ويتلقى العلاج والرعاية النفسية والطبية في مستشفى العين، وتعرضت أسرته لظروف مالية صعبة بعد وفاة الأب معيل الأسرة الوحيد العام الماضي، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية على الأسرة، وتوقف (محمود) عن تناول أدويته التي يحتاجها، ما أثر سلباً على تصرفاته وسلوكياته داخل وخارج المنزل، وبدأت تتدهور حالته الصحية تدريجياً، وحالياً يحتاج إلى أدوية بـ10 آلاف و458 درهماً لمدة ستة أشهر.

ووالدته تعجز عن توفير تكاليف علاج ابنها الشاب، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير قيمة الأدوية والعقاقير الطبية حتى لا تتدهور حالة ابنها الصحية.

وحسب تقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين الحكومي، فإن (محمود) يحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية وعلاجات نفسية لمدة ستة أشهر بكلفة 10 آلاف و458 درهماً، للسيطرة على المرض.

وروت (أم محمود) قصة معاناة ابنها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن ابنها أصيب باضطراب في سلوكياته، ونوبات غضب واكتئاب وعنف وعدم انتباه، موضحة أنه أثناء تجمع أفراد الأسرة على مائدة الطعام يوم العطلة الأسبوعية فقد محمود وعيه بعد أن استمر في الصراخ والبكاء بصورة متواصلة، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى العين.

وتابعت أن الأطباء حاولوا إفاقته من حالة الإغماء حتى تمكن من فتح عينيه واستعاد وعيه من جديد، وطمأنها الطبيب إلى تحسن حالة ابنها، وتم إجراء العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، ومتابعة حالته الصحية حتى استقرت حالته في اليوم التالي، ومكث في المستشفى أسبوعاً يتلقى العلاج والرعاية الصحية حتى تحسنت حالته الصحية، وبعدها صرح له الأطباء بالخروج من المستشفى.

وأكملت أن الطبيب نصحها بمتابعة حالة (محمود) بصورة دورية والانتظام في تناول الأدوية والعقاقير في الأوقات المحددة، مؤكدة أنها كانت حريصة على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر، لكن بعد وفاة الأب معيل الأسرة واجهت ظروفاً مالية قاسية.

وأضافت الأم أن أسرتها مكونة من ثلاثة أبناء، وبعد وفاة الأب بدأت الديون والالتزامات المالية تتراكم على عاتقها، ولم تستطع توفير كلفة علاج ابنها، إذ أصبحت تعتمد على مساعدات بسيطة من الأهل والأصدقاء والجمعيات الخيرية في الدولة، والتي لا كاد تلبي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من طعام وشراب، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تدبير 10 آلاف و458 درهماً كلفة علاج ابنها محمود حتى لا تتعرض حياته للخطر.

فقدان الوعي

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن (محمود) دخل قسم الطوارئ في المستشفى يعاني حالة إغماء وفقدان الوعي، وتمت معاينته من قبل الفريق المختص، ومكث سبعة أيام في قسم الرعاية النفسية في المستشفى يتلقى العلاج اللازم حتى استعاد وعيه، وتمت السيطرة على حالته الصحية، وحالياً يحتاج إلى إجراء فحوص وتحاليل، وأدوية لعلاج المرض السلوكي النفسي، والانتظام على العلاج الذي تبلغ كلفته 10 آلاف و458 درهماً ويكفيه لمدة ستة أشهر.