متبرع ينهي معاناة «أبوريان» مع علاج سرطان الدم المزمن

أنهى متبرع معاناة (أبوريان ـ سوداني ـ 65 عاماً)، وتكفل بسداد 12 ألفاً و750 درهماً، كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة به، التي انتهت صلاحيتها منذ أشهر، الأمر الذي حرمه من تلقي علاجه من مرض سرطان الدم المزمن.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى شركة ضمان من أجل تجديد بطاقة التأمين الصحي للمريض في أسرع وقت، وأعرب (أبوريان) عن سعادته البالغة، وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته معه في ظل معاناته المالية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 29 من مارس الماضي قصة (أبوريان)، وإصابته بسرطان الدم منذ نحو 23 عاماً، وبدأ يتلقى العلاج من أجل السيطرة على المرض، ونجح في التعايش مع الوضع الصحي، بفضل المتابعة الطبية المستمرة، وفي الآونة الأخيرة تزايدت مضاعفات هذا المرض، ما تسبب له في مشكلات صحية عدة، وبات يحتاج إلى تناول نوع خاص من الأدوية بشكل دائم من أجل السيطرة على المرض، إضافة إلى حاجته إلى أدوية للضغط والكوليسترول، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة به انتهت مدة صلاحيتها.

وسبق أن روى (أبوريان) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في أواخر عام 2000، إذ أصيب بحمى شديدة، مع وجود آلام في كامل الجسم، وعدم القدرة على الحركة، وشعور بالتعب بشكل مستمر، واعتقد أنه يعاني نقصاً في بعض الفيتامينات، وبعدما اشتد عليه المرض، اصطحبته ابنته إلى أقرب مستشفى، وتلقى بعض الأدوية، إلا أنها لم تجدِ نفعاً.

وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في مدينة العين، وبعد معاينة الطبيب المختص، طلب منه إجراء فحوص وتحاليل مخبرية دقيقة، وأظهرت نتائج الفحوص أنه يعاني وجود خلل في عمل كريات الدم، واشتباه في إصابته بسرطان الدم، فأصيب بصدمة شديدة، وطمأنه الطبيب باحتمال وجود خطأ في نتيجة التحاليل، وطلب منه إعادة الفحوص بعد أسبوع، ووصف له بعض الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية.

وتابع (أبوريان) أنه شعر ببعض التحسن بعد الانتظام في تناول الأدوية، لافتاً إلى أنه ذات يوم كان في طريقه لشراء بعض الطلبات، وشعر بدوخة، وبعدها فقد الوعي، واتصلت زوجته بالإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى توام.

وأوضح أنه مكث في المستشفى أياماً عدة، تحت الرعاية الطبية الدقيقة، وخلال تلك الفترة تم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة التي أكدت إصابته بسرطان الدم النخاعي المزمن، ولابد على الفور من البدء في العلاج بأدوية خاصة لهذا النوع من السرطانات.

وأضاف أنه مكث في المستشفى يومين، وبعدها سمح له الطبيب بالخروج والمواظبة على تناول الأدوية باستمرار، وأكد له أنه في حال عدم تناول الأدوية سيتعرض لمضاعفات خطرة، ما يشكل خطورة على حياته، وطلب منه الالتزام بتناول غذاء صحي من أجل المحافظة على المناعة.

وأشار (أبوريان) إلى أنه كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة في العين، وكان لديه تأمين صحي يغطي نفقات العلاج، ولكن منذ عام تم إنهاء خدماته بسبب كبر السن، وكان يحتاج إلى 12 ألفاً و750 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من الاستمرار في العلاج، والمشكلة أن الأسرة تمر بظروف مالية صعبة، وتعجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، وعاطل عن العمل بسبب كبر السن، وشقيقه يقدم له بعض المساعدة المالية، لتلبية المأكل والملبس، وليس لديه أي مصدر للدخل.

سرطان الدم النخاعي

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يبلغ من العمر 65 عاماً، ويعاني سرطان الدم النخاعي المزمن منذ عام 2000، ومنذ تلك الفترة يتناول أدوية من نوع خاص، وكان التأمين الصحي يغطي كلفة العلاج، وحالياً يحتاج إلى 12 ألفاً و750 درهماً لتجديد التأمين، من أجل الاستمرار في تلقي الأدوية.

• «أبوريان» يصارع المرض منذ عام 2000 وعاطل عن العمل بسبب كبر السن.