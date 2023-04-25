30 ألف درهم تحرم «صالح» استكمال دراسته الجامعية

يواجه الطالب (صالح ـ يمني) صعوبة في تحقيق حلمه في الحصول على شهادة جامعية تساعده في العثور على وظيفة من أجل إعالة أسرته، خصوصاً أن والده يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون سداد رسوم دراسته الجامعية للفصل الدراسي الأخير له في السنة الرابعة والأخيرة، بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة في الدولة، وتبلغ قيمة الرسوم الدراسية لهذا الفصل 30 ألف درهم، ولكن والده يعجز تماماً عن دفع تكاليف دراسته الجامعية، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير الرسوم الدراسية، حتى يستطيع الحصول على شهادة البكالوريوس التي تمكنه في خوض سوق العمل.

وروى (أبوصالح) مشكلته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إن ابنه (صالح) سيتوقف عن الاستمرار في دراسته الجامعية حال عدم تسديد الرسوم المطلوبة منه، على الرغم من أنه من الطلبة المتفوقين، ومعدلة الجامعي جيد جداً.

وأوضح أن ابنه (صالح) كان متفوقاً في الثانوية العامة، وحصل على معدل 94%، وتوجه بعدها إلى إحدى الجامعات الخاصة لدراسة تخصص طب الأسنان الذي يرغب فيه، لكنه اكتشف أن تميزه واجتهاده لا يكفيان لإنهاء دراسته في السنة الرابعة والأخيرة، بسبب عدم القدرة على تأمين القسط الأخير من الرسوم الدراسية بقيمة 30 ألف درهم.

وأشار إلى أن (صالح) أصرّ على مواصلة تفوقه خلال الأعوام الدراسية الأول والثاني والثالث في الجامعة، ونتيجة لذلك حصل على خصومات عدة في أقساط الرسوم الجامعية، لكنه حالياً يواجه صعوبة في استكمال مشواره الجامعي، بسبب تعثر أسرته في دفع بقية الرسوم لاستكمال دراسته للسنة الرابعة حتى يستطيع التخرج في الجامعة.

ولفت الأب إلى أن (صالح) أكبر أولاده، ويحلم منذ صغره بالتخرج في الجامعة، والحصول على وظيفة تمكنه من مساعدة الأسرة مالياً، لذا حرص على الاجتهاد في جميع مراحله الدراسية، حتى تخرج في الثانوية العامة بمعدل 94%، والتحق بكلية طب الأسنان.

وتابع الأب أن معدل ابنه في الثانوية العامة أهله للحصول على خصم المتفوقين بإحدى الجامعات الخاصة في الدولة، موضحاً أنه كان يدخر مبلغاً بسيطاً، تمكن من خلاله من سداد رسومه الدراسية خلال السنوات الثالث الماضية، كما أنه حصل على بعض المساعدة من الأصدقاء.

وأضاف أن وضعه المالي تدهور بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتراكمت على عاتقه كثير من الديون، والالتزامات المالية، وراتبه لا يتبقى منه شيء، ما أدى إلى عدم قدرته على سداد الرسوم الجامعية للفصل الدراسي الأخير، ما يهدد بحرمانه من تحقيق حلم حياته.

وأكمل الأب أن ابنه يحتاج إلى 30 ألف درهم حتى يستطيع مواصلة دراسته الجامعية للفصل الدراسي الأخير في السنة الرابعة بالكلية، موضحاً أن أسرته مكونة من تسعة أفراد، وهو المعيل الوحيد لها، ويعمل بإحدى الجهات الحكومية، براتب 11 ألف درهم، يدفع منه 3000 درهم للأقساط البنكية، وجزء يخصصه لسداد تكاليف علاج والدته المريضة بالفشل الكلوي، وما تبقى من الراتب بالكاد يلبي متطلبات حياتهم اليومية من طعام وشراب.

وأكد أنه بسبب الظروف الحياتية الصعبة، والالتزامات الكثيرة، بات عاجزاً عن تغطية الرسوم الجامعية المطلوبة لابنه (صالح)، من أجل مساعدته في تحقيق حلمه.

وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 30 ألف درهم، القسط الأخير من الرسوم الجامعية لابنه، حتى يستطيع التخرج في الجامعة.