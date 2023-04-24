20.6 ألف درهم تكتب شهادة ميلاد لـ «يوسف»

تعرضت (أم يوسف ـ سورية) لمشكلات صحية خلال فترة الحمل، ما اضطر الزوج إلى نقلها إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد الأطباء ضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم والجنين، ووُلد الطفل يعاني مرض «أبوصفار»، ووزنه كان أقل من الطبيعي بشكل كبير، فتم وضعه في الرعاية المركزة لمدة أربعة أيام حتى تحسنت حالته، وسمح الأطباء بخروجه، وبلغت فاتورة الولادة والإقامة 20 ألفاً و600 درهم، والمشكلة أن الزوج يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون سداد المبلغ المطلوب منه، وناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير قيمة فاتورة المستشفى، حتى يستطيع الحصول على شهادة ميلاد ابنه (يوسف).

وأظهر التقرير الطبي أنه تم إجراء عملية قيصرية للمريضة، حرصاً على حياة الأم والجنين، ووضع الطفل في العناية المركزة للأطفال الخدج، لمدة أربعة أيام، حتى استقرت حالته الصحية، وبلغت فاتورة الولادة والإقامة في المستشفى 20 ألفاً و600 درهم.

وتفصيلاً، روى الزوج (أبويوسف) مشكلته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه يقيم في إمارة رأس الخيمة مع أسرته المكونة من زوجته وثلاثة أبناء، وأنه اتفق مع زوجته على الاكتفاء بالأولاد الثلاثة، إلا أنه فوجئ أخيراً بحمل زوجته للمرة الرابعة، وتقبل المفاجأة، وقرر توفير سبل الراحة للزوجة خلال فترة الحمل، وحرص على إجراء الفحوص والمراجعات الشهرية بشكل مستمرة، حتى الأسبوع الأخير من الشهر الثامن.

وأضاف أنه قبل موعد الولادة المحدد شعرت الزوجة بأعراض الولادة، فاصطحبها إلى العيادة التي كانت تتابع فيها الحمل، وبعد معاينة الطبيبة للزوجة، طلبت نقلها إلى مستشفى صقر الحكومي في أسرع وقت ممكن.

وتابع (أبويوسف) أنه اصطحب زوجته مباشرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى صقر الحكومي، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تقرر إدخالها إلى غرفة الولادة، وتعرضت لمضاعفات صحية أثناء الولادة، ما استدعى إجراء عملية قيصرية لها، وبعدها تم وضع الرضيع في العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، ومكث في الحضانة لمدة يومين، وبلغت فاتورة الولادة والإقامة في المستشفى 20 ألفاً و600 درهم.

وأشار إلى أنه عندما طلب استخراج أوراق ولادة طفله، أخبرته إدارة المستشفى بأنه لابد من دفع 20 ألفاً و600 درهم كلفة الولادة القيصرية والإقامة بالكامل من أجل الحصول عليها، موضحاً أنه يمر بظروف مالية صعبة تحول دون سداد فاتورة المستشفى، كونه المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة لا تعمل (ربة منزل) وأربعة أطفال، وأنه عاطل عن العمل بسبب وضعه الصحي، لأنه أصيب بمشكلات في القلب، وبات لا يستطيع القدرة على العمل، ويحصل على بعض المساعدات المالية من أحد الأصدقاء، وهذه المساعدة بالكاد تكفي لمصروفات الطعام والشراب.

وناشد (أبويوسف) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 20 ألفاً و600 درهم، قيمة فاتورة المستشفى، حتى يستطيع استخراج شهادة ميلاد ابنه، لتكتمل سعادة أسرته.

ولادة قيصرية

أفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «الأم وصلت المستشفى تعاني أعراض الولادة، وتعرضت لمضاعفات أثناء عملية الولادة، لذا تقرر إجراء عملية ولادة قيصرية، حرصاً على حياة الأم والجنين، وولد الطفل مصاباً بمرض (أبوصفار)، وضعيف الوزن، إذ بلغ وزنه 700 غرام، ما استدعى وضعه في قسم العناية المركزة للأطفال الخدج، وتكثيف العلاج له، ومتابعته بصورة دقيقة من قبل الأطباء، حتى تحسن وضعه الصحي».

وأوضح التقرير الطبي أن «الطفل مكث في العناية المركزة أربعة أيام، حتى استقرت حالته الصحية، وبلغت فاتورة الولادة والإقامة في المستشفى 20 ألفاً و600 درهم».