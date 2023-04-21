«أسرة أبوأسماء» مهددة بالطرد من المنزل بسبب متأخرات إيجارية

صبيحة الكتبي À أبوظبي

تواجه أسرة (أبوأسماء - سوداني)، ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم مقدرة الأب على دفع المتأخرات الإيجارية للشقة التي يقطنون فيها منذ ثلاث سنوات، حيث إن صاحب الشقة رفع قضية إيجارية عليهم، ما سيتسبب في دخول الأب الذي يبلغ من العمر 57 عاماً السجن، في حال عدم تسديد مبلغ الإيجار، وستصبح أسرته من دون أي معيل أو مأوى.

ويواجه الأب صعوبة كبيرة في تدبير قيمة الإيجار المترتبة عليه، والتي بلغت قيمتها 90 ألفاً و558 درهماً، لأنه تم إنهاء خدماته، بسبب سوء الوضع المادي للشركة التي يعمل فيها، وكان راتبه 5000 درهم، وكان راتبه مصدر دخله الوحيد، وحاول الأب البحث عن عمل، لكن دون جدوى، ما تر

تب عليه العديد من الديون، وعجزه عن سداد تكاليف إيجار الشقة التي يقطن فيها.

ويناشد (أبوأسماء) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مد يد العون لهم، لإنقاذ أسرته من التشرد.

وقال (أبوأسماء) لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً، لتعرض الشركة التي يعمل فيها منذ عامين إلى مشكلات مالية، ما تسبب في خفض رواتب العاملين فيها، ومن ثم إنهاء خدماته، وأثر ذلك في الوضع المالي له، وتابع: «خلال هذه الفترة طرقت أبواب جهات عدة للحصول على أي عمل، لكن دون جدوى من ذلك».

وأضاف (أبوأسماء): «حالياً مهدد بدخول السجن في حال عدم دفع متأخرات الإيجار المتراكمة عليّ منذ عام 2020، وحاولت اللجوء إلى أهلي وأصدقائي لمساعدتي على حل مشكلتي، ولكن للأسف وضعهم المادي أيضاً يمنعهم من ذلك، وحالياً لا أعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب، أو كيفية الخروج من هذا المأزق»، مناشداً أهل الخير مساعدته في ظل ظروفه الصعبة التي يمر بها، وإعانته على سداد المتأخرات الإيجارية لمالك الشقة التي يقطن فيها. وأكمل (أبوأسماء): «أصبحت زوجتي هي المعيلة الوحيدة لأسرتنا، وتعمل بدوام مؤقت براتب 4000 درهم، بأحد المحال التجارية، وأسرتنا تتكون من ستة أفراد، وراتبها بالكاد يلبي متطلبات حياتنا، لأن لدي ابنتين تدرسان في الجامعة بالسودان، وليس لدينا أي مصدر آخر للدخل».

وقال (أبوأسماء): «تقع على عاتق زوجتي جميع المسؤوليات ومصروف حياتنا اليومية، بالإضافة إلى أنه يقع على عاتقي أيضاً مسؤولية سداد متأخرات الإيجار التي بلغت 90 ألفاً و558 درهماً».

وأضاف: «ستصبح أسرتي من دون معيل وسند، خصوصاً أنني أصبحت مهدداً بدخول السجن في أي لحظة، في حال عدم دفع المتأخرات الإيجارية التي يطالبني بها صاحب الشقة، ولتردّي وضعي المالي والظروف الصعبة التي نمر بها، لم يعد بمقدوري دفع ولو جزء بسيط منها». وناشد (أبوأسماء) أصحاب القلوب الرحيمة والجمعيات الخيرية مساعدتهم من خلال دفع متأخرات القضية الإيجارية، وإنقاذ حياته من السجن، وتوفير مأوى لأسرته.

• (أبوأسماء) مهدد بدخول السجن في حال عدم دفع متأخرات الإيجار المتراكمة عليه منذ عام 2020.