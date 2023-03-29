«أبوريان» يصارع سرطان الدم منذ عام 2000

اكتشف (أبوريان ـ سوداني ـ 65 عاماً)، إصابته بسرطان الدم منذ نحو 23 عاماً، وبعد تجاوز الصدمة بدأ يتلقى العلاج من أجل السيطرة على المرض، ونجح في التعايش مع الوضع الصحي، بفضل المتابعة الطبية المستمرة، وفي الآونة الأخيرة تزايدت مضاعفات هذا المرض، ما تسبب له في مشكلات صحية عدة، وبات يحتاج إلى تناول نوع خاص من الأدوية بشكل دائم من أجل السيطرة على المرض، بالإضافة إلى حاجته إلى أدوية للضغط والكوليسترول، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة به انتهت مدة صلاحيتها، ويحتاج إلى 12 ألفاً و750 درهماً لتجديدها، من أجل الاستمرار في تلقي العلاج، ولكن أسرته تمر بظروف مالية صعبة تحول دون تدبير المبلغ، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى لا يتدهور وضعه الصحي وتتعرض حياته للخطر.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام بأن المريض يبلغ من العمر 65 عاماً، ويعاني سرطان الدم النخاعي المزمن منذ عام 2000، ومنذ تلك الفترة يتناول أدوية من نوع خاص، وكان التأمين الصحي يغطي كلفة العلاج، وحالياً يحتاج إلى 12 ألفاً و750 درهماً لتجديد التأمين، من أجل الاستمرار في تلقي الأدوية.

وروى (أبوريان) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في أواخر عام 2000، إذ أصيب بحمى شديدة مع وجود آلام في كامل الجسم، وعدم القدرة على الحركة، وشعور بالتعب بشكل مستمر، واعتقد أنه يعاني نقصاً في بعض الفيتامينات، وبعدما اشتد عليه المرض اصطحبته ابنته إلى أقرب مستشفى، وتلقى بعض الأدوية، إلا أنها لم تجد نفعاً.

وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في مدينة العين، وبعد معاينة الطبيب المختص طلب منه إجراء فحوص وتحاليل مخبرية دقيقة، وأظهرت نتائج الفحوص أنه يعاني وجود خلل في عمل كريات الدم، واشتباه في إصابته بسرطان الدم، وأصيب بصدمة شديدة، وطمأنه الطبيب باحتمال وجود خطأ في نتيجة التحاليل، وطلب منه إعادة الفحوص بعد أسبوع، ووصف له بعض الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية.

وتابع (أبوريان) أنه شعر ببعض التحسن بعد الانتظام في تناول الأدوية، لافتاً إلى أنه ذات يوم كان في طريقه لشراء بعض الطلبات، وشعر بدوخة وبعدها فقد الوعي، واتصلت زوجته بالإسعاف وتم نقله إلى مستشفى توام.

وأوضح أنه مكث في المستشفى أياماً عدة، تحت الرعاية الطبية الدقيقة، وخلال تلك الفترة تم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة التي أكدت إصابته بسرطان الدم النخاعي المزمن، ولابد على الفور من البدء في العلاج بأدوية خاصة لهذا النوع من السرطانات.

وأضاف أنه مكث في المستشفى يومين، وبعدها سمح له الطبيب بالخروج والمواظبة على تناول الأدوية باستمرار، وأكد له أنه حال عدم تناول الأدوية سيتعرض إلى مضاعفات خطرة، ما يشكل خطورة على حياته، وطلب منه الالتزام بتناول غذاء صحي من أجل المحافظة على المناعة.

وأشار (أبوريان) إلى أنه كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة في العين، وكان لديه تأمين صحي يغطي نفقات العلاج، ولكن منذ عام تم إنهاء خدماته بسبب كبر السن، وحالياً التأمين الصحي الخاص به يحتاج إلى 12 ألفاً و750 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من الاستمرار في العلاج، والمشكلة أن الأسرة تمر بظروف مالية صعبة، وتعجز عن توفير ولو جزء بسيط من كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، وعاطل عن العمل بسبب كبر السن، وشقيقه يقدم له بعض المساعدة المالية، لتلبية المأكل والملبس، وليس لديه أي مصدر للدخل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى لا تتدهور حالته الصحية، وتتعرض حياته للخطر.

منافسة خلايا الدم

يعتبر سرطان الدم نوعاً من سرطان خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم. وفي الوضع الصحّي الطبيعي، تنشأ خلايا الدم في نخاع العظم كخلايا جذعية، وتنضج لاحقاً لتشكل أنواعاً مختلفة من خلايا الدم (خلايا دم حمراء أو خلايا دم بيضاء أو صفائح)، وتنتقل إلى مجرى الدم.

أما مَن يعاني سرطان الدم، فيبدأ نخاع العظم لديه بإنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تدخل إلى مجرى الدم، وتبدأ بمنافسة خلايا الدم الطبيعية السليمة، وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الصحيح.