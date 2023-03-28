أمراض مزمنة تهدّد حياة «أم إيمان».. وعلاجها بـ 20.9 ألف درهم

تعاني (أم إيمان - أرملة - 66 عاماً)، أمراضاً مزمنةً، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والنقرس، وارتفاع الكوليسترول، بالإضافة إلى مشكلات في العين، منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت لديها بطاقة تأمين صحي تغطي كلفة الفحوص والعلاج، ولكن مع وفاة زوجها العام الماضي، فقدت بطاقة التأمين الصحي، وحالياً تحتاج إلى متابعة علاجها والانتظام على الأدوية اللازمة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتبلغ كلفة العلاج 20 ألفاً و916 درهماً سنوياً، والمشكلة أن إمكانات ابنتها (إيمان)، المعيلة لها، لا تسمح لها بتدبير أدوية والدتها، لذا تناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة العلاج حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

وروت (أم إيمان) قصة معاناتها مع المرض، لـ«الإمارات اليوم» قائلة إن حالتها الصحية بدأت تتدهور منذ عام 2008، حينما لاحظت فقدان الوزن بشكل كبير من دون أي أسباب، وتشويش في الرؤية وكثرة التبول، وتخدر في القدمين، والشعور بالإرهاق والتعب الشديد طوال الوقت، بالإضافة إلى عدم شفاء والتئام الجروح بشكل طبيعي.

وأضافت أن ابنتها (إيمان) اصطحبتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة الطبيب المختص، طلب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، من أجل تحديد سبب المشكلة بشكل دقيق، وكشفت نتائج الفحوص والتحاليل المخبرية، إصابتها بارتفاع حاد في السكر، أدى إلى إصابتها بمرض السكري من الدرجة الأولى، مسبباً لها أعراضاً جانبية ومشكلات في البنكرياس، وارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول والرؤية الضبابية في العين.

وتابعت (أم إيمان) أنها اضطرت إلى البقاء في المستشفى تحت الملاحظ الطبية لمدة 15 يوماً، تتلقى العلاج والرعاية الصحية، حتى استقرت حالتها الصحية، ونصحها الطبيب المعالج بضرورة الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، واتباع نظام غذائي صحي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر والضغط، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي يومياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، مع ضرورة إجراء الفحوص الطبية بشكل دوري.

وأضافت أن مرض السكري أدى إلى ظهور كثير من المضاعفات الصحية، منها ارتفاع شديد في الضغط، والصداع الدائم، بسبب ارتفاع ضغط العين، بالإضافة إلى آلام شديدة في العضلات، وعدم القدرة على القيام بالأعمال المنزلية البسيطة، ما دعا ابنتها إيمان إلى اصطحابها مرة أخرى إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل، كشفت نتائج الفحص والتحاليل أنها مصابة بمرض التهاب العضلات والمفاصل ومرض النقرس، وأكد الطبيب أنها تحتاج إلى الانتظام في تناول عقاقير وفيتامينات يومياً، وفي حال عدم الانتظام في تناول الأدوية سيتفاقم المرض، وينتج عنه العديد من المضاعفات، ما يشكل خطراً على حياتها.

وأكملت (أم إيمان) أن كلفة الأدوية تبلغ 20 ألفاً و916 درهماً، وهذا المبلغ يفوق إمكانات أسرتها المالية، لافتة إلى أنها كانت تملك بطاقة تأمين صحي تغطي تكاليف علاجها والأدوية والفحوص الطبية التي تحتاجها، وعند وفاة زوجها في نوفمبر من العام الماضي بمرض سرطان المعدة، فقدت بطاقة التأمين الصحي، ولم يعد بإمكانها متابعة العلاج أو الحصول على الأدوية التي تحتاجها بصورة مستمرة، وعجزت ابنتها عن سداد ولو جزء بسيط من تكاليف الأدوية، حيث إنها تعمل في قطاع حكومي براتب 10 آلاف درهم تسدد منه إيجار المسكن وسداد الديون البنكية والمتبقي يذهب لمصروف الحياة اليومية من طعام وشراب.

وناشدت (أم إيمان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 20 ألفاً و916 درهماً كلفة الأدوية التي تحتاجها لمدة عام حتى لا تتدهور حالتها الصحية، وتتعرض حياتها إلى الخطر.