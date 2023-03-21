8200 درهم تخفف معاناة «أم وائل» مع مشكلات الكلى

تعاني (أم وائل ـ سورية ـ 50 عاماً) مشكلات صحية متمثلة في وجود حصى داخل الكلى، ووفقاً لمستشفى توام في مدينة العين فإن المريضة دخلت المستشفى تعاني مشكلات صحية مصحوبة بوجود ألم في الخاصرة وتم تركيب دعامة لها بسبب وجود حصى في الكلى، وبعد المتابعة الطبية تبين أنها تحتاج إلى عملية لتفتيت الحصى الموجود في الكلى وإزالة الدعامة وتبلغ كلفة العملية 8200 درهم.

والمشكلة أن أسرتها تمر بظروف مالية صعبة في الوقت الراهن ولا تستطيع تدبير جزء ولو بسيطاً من المبلغ، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كلفة العلاج حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتحول إلى فشل كلوي.

وروت (أم وائل) لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناتها مع المرض قائلة إنها كانت تعيش حياة طبيعية ولم تعاني يوماً أي مشكلات صحية في الكلى، ومنذ فترة عانت ألماً حاداً في الخاصرة، وشعوراً بالغثيان مصحوباً بحمى، وبمرور الأيام بدأت الآلام تزداد ولم تعد المسكنات تجدي نفعاً، وذات يوم زادت حدة الآلام بصورة غير محتملة فتوجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام في مدينة العين، وعلى الفور خضعت لفحوص وتحاليل عدة، وكشفت نتيجة الأشعة والسونار وجود حصى داخل الكلى.

وأضافت أن الطبيب قرر وضع دعامة لها، ومكثت في المستشفى حتى استقرت حالتها المرضية وخفت حدة الآلام، بعدها سمح لها الأطباء بالخروج من المستشفى، وحرصت بعد ذلك على المتابعة المستمرة في قسم المسالك البولية لمتابعة الحصوات، ومدى الاستجابة للعلاج، وبعد فترة قرر الأطباء ضرورة إجراء عملية لتفتيت الحصى وإزالة الدعامة من أجل السيطرة على حالتها الصحية حتى لا تصاب بفشل كلوي.

وأشارت (أم وائل) إلى أن كلفة العملية الجراحية التي تحتاجها تبلغ 8200 درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتها المالية المتواضعة، والمشكلة أنها تحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن قبل تفاقم وضعها الصحي، وحالياً لا تعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، لافتة إلى أنها سلكت كل السبل وطرقت كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلتها إلا أن كل جهودها باءت بالفشل.

وأوضحت أن أسرتها مكونة من زوج وخمسة أبناء، وزوجها المعيل الوحيد للأسرة وكان يملك محلاً صغيراً للأصباغ، ونظراً للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزوج انتهت رخصة المحل ولم يستطع تجديدها، وفقدت الأسرة مصدر دخلها الوحيد وأصبحت تعتمد على المساعدات التي تحصل عليها من بعض الأصدقاء، وبدأت الأسرة تعاني ظروفاً معيشية صعبة منذ إغلاق محل الزوج، وحاول جاهداً البحث عن فرصة عمل ومصدر دخل يستطيع من خلاله مواكبة متطلبات الحياة، لكنه لم يوفق في العثور على وظيفة حتى الآن.

وأكدت (أم وائل) أنها حالياً تعاني آلاماً شديدة طوال الوقت وتحتاج إلى إجراء الجراحة في أسرع وقت ممكن، ووضعها الصحي في تدهور مستمر، وزوجها يقف عاجزاً عن تدبير مبلغ العملية التي تحتاجها.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تدبير كلفة العملية الجراحية التي تحتاجها من أجل تفتيت الحصى وإزالة الدعامة قبل تدهور وضعها الصحي.

أعراض المرض

- ألم قوي وحاد على الجانب والظهر أسفل الأضلاع.

- ألم ينتشر إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية.

- ألم يأتي على هيئة موجات ويتغير في حدته.

- ألم أو شعور بالحرقان أثناء التبول.