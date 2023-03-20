مشكلات في قرنية العين تهدد «أبوهادي» بفقد البصر

أصيب «أبوهادي ـ 36 عاماً» بمشكلات في عينيه منذ عامين، بسبب خلل في عمل قرنية إحدى العينين، ما أدى إلى عدم قدرته على الرؤية بشكل واضح وضعف شديد في البصر، مع وجود آلام وصداع مزمنين في الرأس، ما استدعى دخوله قسم الطوارئ في مستشفى توام في مدينة العين، وبعد معاينة من قبل الطبيب المختص وإجراء الفحوص والأشعة اللازمة أكد ضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت لزراعة قرنية للعين اليمنى، حتى لا يصاب بالعمي بشكل دائم، وتبلغ كلفة زراعة القرنية في مستشفى توام 30 ألفاً و263 درهماً، والمشكلة أن إمكانات المريض المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة العملية الجراحية لإنقاذه من فقد البصر الدائم.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، أن المريض دخل المستشفى يعاني ضعفاً في كلتا عينيه، وكانت عينه اليمين أكثر ضرراً، بسبب خلال في عمل قرنية العين، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لزراعة قرنية، وإلا سيصاب المريض بالعمي الدائم، وتبلغ كلفة العملية في المستشفى 30 ألفاً و263 درهماً.

وروى «أبوهادي» قصة معاناته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه منذ عامين شعر بضعف البصر وبات لا يستطيع الرؤية بشكل واضح، عندها ذهب إلى أحد محال النظارات الطبية، وأجرى فحص النظر، وتبين أن هناك اختلافاً في درجات النظر بين العينين اليمنى واليسرى، ونصحه الطبيب بارتداء نظارة طبية حتى يحافظ على النظر وبالفعل عمل له نظارة طبية.

وتابع أنه بعد ارتداء النظارة الطبية تحسنت الرؤية بعض الشيء، ومنذ فترة بدأ يشعر بصداع مزمن، ولم تعد المسكنات تجدي نفعاً، وذات يوم شعر بأن «رأسه ستنفجر» من شدة الصداع، وعلى الفور اصطحبته زوجته إلى أقرب مستشفى من المنزل.

وأكمل «أبوهادي» أن الطبيب المختص بعد فحصه نصحه بالتوجه إلى مستشفى توام في مدينة العين، وبالفعل توجه إلى المستشفى فتم إدخاله قسم الطوارئ، وبعد عدة فحوص طلب الطبيب إقامته في المستشفى لمدة يوم من أجل إجراء مزيد من الفحوص والأشعة، لتحديد سبب هذا الصداع، وتم إعطاؤه بعض الأدوية والمسكنات، وبعد إجراء كل الفحوص سأله الطبيب عما إذا كان يعاني مشكلات في العين، فأخبره بأنه يشكو ضعف النظر منذ فترة، وأكد له الطبيب أنه لا يعاني أية مشكلات صحية، وعدم وجود أسباب واضحة للصداع وطلب منه إجراء فحوص دقيقة للعين لتحديد سبب المشكلة.

وأضاف أنه مكث في المستشفى لأيام عدة وتم إجراء جميع الفحوص والتحاليل التي طلبها منه الطبيب، وكشفت نتيجة الفحوص أنه يعاني خللاً في قرنية العين اليمنى، وهذا الذي كان يسبب الصداع بشكل متكرر، وطلب منه الطبيب ضرورة إجراء عملية زراعة قرنية في أسرع وقت ممكن، حتى لا يصاب بالعمي على المدى القريب، ولابد من إجراء عملية مستعجلة لزراعة قرنية.

وأشار «أبوهادي» إلى أن الطبيب أخبره بأن كلفة عملية زراعة القرنية في المستشفى، تبلغ 30 ألفاً و263 درهماً، ولابد من إجراء الجراحة في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن هذا المبلغ أكبر من قدرته المالية لضعف وضعه المالي، وعدم قدرته على توفير ولو جزء بسيط من كلفة العملية الجراحية التي يحتاجها.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة في مدينة العين براتب 8000 درهم، يدفع منه 2300 شهرياً أقساط سيارة، وباقي الراتب بالكاد يكفي لسداد إيجار المنزل وتلبية متطلبات الحياة اليومية، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العملية، لإنقاذه من العمي الدائم ويفقد وظيفته ويعيش بقية حياته في ظلام كامل.

أعراض الإصابة بقرنية العين

تتعافى القرنية بعد تعرضها لمعظم حالات الإصابة والأمراض نظراً لقدرتها على الترميم السريع، لكن عندما تكون الإصابة شديدة فقد يستغرق شفاء القرنية وقتاً طويلاً، ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأعراض مثل:

• الشعور بالألم

• ضبابية الرؤية

• الدموع أو فرط الدمع

• احمرار العين

• الحساسية المفرطة للضوء

• تندب القرنية