سرطان الدماغ والأعصاب يهدّد حياة «أم محمد»

تعاني (أم محمد - جزرالقمر - 60 عاماً) إصابتها بورم سرطاني في الدماغ والأعصاب، وتحتاج إلى علاج بمستشفى توام في مدينة العين، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها منتهية الصلاحية، وتحتاج إلى 6830 درهماً لتجديدها، وأسرتها تعاني ظروفاً مالية صعبة، ولا تستطيع تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تتمكن من بدء البرنامج العلاجي المخصص لها، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

وروت المريضة لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناتها مع المرض قائلة: «إنها قبل ثلاثة أشهر تدهورت أوضاعها الصحية بشكل مفاجئ، وعلى الفور نقلها أولادها إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في مدينة العين، وتم معاينتها من قِبل الأطباء وطلبوا منها إجراء بعض الفحوص والتحاليل الدقيقة، وأظهرت نتيجة الفحوص والتحاليل إصابتها بورم في الدماغ والأعصاب، وأكد الأطباء أنها تحتاج إلى علاج ومتابعة طبية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية، ولكن الكلفة العلاجية باهظة جداً بالنسبة لإمكاناتها المالية المحدودة، خصوصاً أن بطاقة التأمين الصحي منتهية الصلاحية».

وأوضحت (أم محمد) أن «بطاقة التأمين الصحي تحتاج إلى 6830 درهماً لتجديدها، والمشكلة أن أسرتها تعاني ظروفاً مالية صعبة، ولا تستطيع تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تستطيع بدء تنفيذ البرنامج العلاجي الذي تحتاجه، حالياً لا تعرف كيفية التصرف في ظل الظروف المالية الصعبة، والمشكلة أن التأخر في تنفيذ البرنامج العلاجي سيؤدي إلى تدهور وضعها الصحي وتعرض حياتها للخطر».

وأضافت أن «أسرتها مكونة من أربعة أبناء أكبرهم عمره 47 عاماً، وأصغرهم 34 عاماً، وزوجها كبير في السن ولا يستطيع العمل، خصوصاً أنه يعاني بعض الأمراض المزمنة التي تعوقه عن العمل»، لافتة إلى أن «أحد أولادها كان المعيل الوحيد للأسرة، وكان يعمل في إحدى الجهات الخاصة، ولكنه قدم استقالته منذ عام بسبب ظروف صعبة في تلك المؤسسة، وبقية أولادها يمرون بظروف صعبة، ويحاولون جاهدين البحث عن حل لتجديد بطاقة التأمين الصحي من دون جدوى».

وأشارت إلى أن «الأسرة تقيم في منزل متواضع بالإيجار في مدينة العين، وأن إيجار المنزل 1800 درهم شهرياً، والأسرة ليس لديها أي مصدر للدخل، وتعيش على بعض المساعدات التي تحصل عليها من الأقارب وبعض الأصدقاء».

وأضافت (أم محمد) أنها «حالياً لا تعرف كيفية تدبير مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأسرة، على الرغم من حاجتها الماسة إلى العلاج من أجل السيطرة على المرض في بدايته، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 6830 درهماً، كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تبدأ في تنفيذ البرنامج العلاجي حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر».