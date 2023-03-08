شاب عشريني يحتاج إلى زراعة بنكرياس بـ 431 ألف درهم

يحتاج الشاب حسام (سوري ــ 20 عاماً) إلى زراعة بنكرياس، بسبب معاناته الشديدة من المضاعفات الناجمة عن استئصاله، إثر إصابته بالسرطان، إلا أن كلفة عملية الزراعة، البالغة 431 ألف درهم، تمنعه من ذلك، بسبب أوضاعه المالية السيئة. وقد ناشد المريض أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد كلفة العملية، لأن المرض يهدد حياته.

وقال «حسام» لـ«الإمارات اليوم»، إنه شعر بألم شديد في البطن، خلال إجازة كان يقضيها في سورية قبل عامين تقريباً، فدخل أحد المستشفيات في دمشق، حيث عاينه الأطباء، وأجروا له الفحوص اللازمة، وتبيّن أنه يعاني التهاباً شديداً في البنكرياس. وبعد استمرار الألم، قرروا إجراء فحوص أخرى له، وتبين أنه يعاني الإصابة بسرطان البنكرياس، وأكدوا له ضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم.

وأضاف: «أجريت لي عملية جراحية لاستئصال البنكرياس والطحال والمرارة، وجزء من القولون، والغدد اللمفاوية، ومكثت في المستشفى شهراً ونصف الشهر تحت العناية الطبية. وقد اختفى المرض فعلاً، لكنني أصبت بمرض السكري، النوع الأول، وعند عودتي إلى أرض الدولة، راجعت مستشفى القاسمي، وبينت الفحوص الطبية التي أجريت لي أن مرض السكري أثر سلباً في كليتي، لأنني آخذ جرعة دواء كل ساعتين، الأمر الذي استدعى تحويلي إلى مستشفى كليفلاند في أبوظبي».

وأشار إلى أن «الطبيب المختص في مستشفى كليفلاند أكد ضرورة إجراء عملية زراعة بنكرياس لإنقاذ حياتي. وشدد على حاجتي العاجلة والطارئة لها في ظل وضعي الصحي المتردي، إلا أنني لا أستطيع إجراء العملية، لأن كلفتها تبلغ 431 ألف درهم، وهذا المبلغ باهظ، وهو يتجاوز حدود إمكاناتي المالية المتواضعة بكثير».

وشرح أنه عمل في إحدى الجهات الخاصة براتب متواضع جداً، ومنذ شهرين توقف عن العمل بسبب وضعه الصحي السيئ، وبهذا فقد مصدر دخله، وأصبح اعتماده كاملاً على المساعدات التي يحصل عليها من الأصدقاء.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تكاليف عملية زراعة البنكرياس التي يحتاجها في ظل وضعه الصحي الحرج.

وزرع البنكرياس هي زراعة بنكرياس مأخوذ من متبرع سليم، وقادر على إنتاج مادة الأنسولين، داخل جسم شخص مصاب بالسكري، وهو عنصر حيوي يسهم في عملية الهضم.

• «حسام»: «الفحوص الطبية التي أجريت لي بينت أن مرض السكري أثر سلباً في كليتي».