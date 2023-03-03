3 أمراض مزمنة تهدد حياة «أبوهاني»

أصيب (أبوهاني - مصري - 42 عاماً) بمرض السكري عام 2018، ما سبب له العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع الضغط والكوليسترول، إضافة إلى إصابته بمشكلات صحية في القلب، استدعت إجراء عملية قسطرة له، وتركيب دعامات.

كما تعرض أخيراً لضيق شديد في التنفس، ونقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، ثم إلى قسم جراحة القلب.

ويحتاج المريض إلى المواظبة على تناول أدويته للسيطرة على وضعه الصحي، إلا أنه عاجز عن توفير كلفتها، البالغة 27 ألفاً و234 درهماً، لمدة ستة أشهر.

وقد ناشد المريض أهل الخير مساعدته على شراء أدويته، لخوفه الشديد من تعرض حياته للخطر.

وروى «أبوهاني» أن حالته الصحية تدهورت كثيراً عام 2018، حيث شعر بعطش مستمر رافقه فقدان الوزن بشكل ملحوظ، كما أنه بدأ يصاب بدوخة وتعب شديد، وعدم قدرة على التحرك، وفجأة أغمي عليه أثناء عمله، فاصطحبه بعض زملائه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضاف: «بعد معاينة الطبيب المختص لحالتي، طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وعمل تحاليل للدم، وأظهرت نتيجة الفحوص أنني مصاب بمرض السكري من النوع الثاني، وأوصاني الطبيب بتناول الأدوية الخاصة بمرض السكري، وباتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر. وقد اتبعت نصائحه ولاحظت تحسن صحتي مع المواظبة على تناول الأدوية، لكنني بدأت أشعر بضيق في التنفس في الفترة الأخيرة، واعتقدت في بداية الأمر أن سببه هو الإرهاق، فاكتفيت بتناول بعض المسكنات، وعندما قابلت طبيبي أخبرته بما أشعر به من الأعراض، فطلب مني إجراء تحاليل وفحوص مخبرية، وأظهرت النتائج أنني مصاب بارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، ونقص في بعض الفيتامينات».

وتابع «أبوهاني»: «قبل شهر تقريباً شعرت بضيق شديد في التنفس، ونقلت بسيارة إسعاف الى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، وتم إنعاشي، ثم نقلت إلى قسم جراحة القلب، لأن لدي انسداداً في ثلاثة شرايين، وتم تركيب دعامات لي، وبعدها مكثت أسبوعاً في المستشفى».

وأضاف: «أحتاج حالياً إلى متابعة مستمرة، وإلى تناول الأدوية بشكل منتظم حتى أتجنب المضاعفات، لأنها تشكل خطورة على حياتي».

وقال المريض إن «كلفة أدوية القلب والضغط وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى الأدوية الخاصة بمرض السكري، تبلغ 27 ألفاً و234 درهماً، لمدة ستة أشهر، وأنا عاجز تماماً عن توفير أي جزء من المبلغ، لأنني عاطل عن العمل منذ ثمانية أشهر، وأحصل على مساعدة مالية من أحد أصدقائي لتدبير احتياجات المنزل الأساسية من مأكل ومشرب».

وأضاف المريض: «أسرتي تتكون من أربعة أفراد، ووضعنا المالي سيئ جداً. أناشد أصحاب القلوب البيضاء من المقتدرين مالياً أن يمدوا يد العون لمساعدتي على شراء الأدوية».