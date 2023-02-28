23.7 ألف درهم تحرم «سيف» مواصلة الدراسة

يواجه (أبوسيف - مصري) ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم مقدرته على سداد الرسوم الدراسية لابنه (سيف)، حتى يتمكن من استكمال مشواره التعليمي للعام الجاري.

وتراكمت المتأخرات الدراسية المستحقة عن العام الماضي، نتيجة وجود ديون كثيرة على الأب، ومصروفات جامعية على ابنته، لتبلغ قيمتها الإجمالية 23 ألفاً و700 درهم.

وناشد (أبوسيف) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، حتى يتمكن ابنه من مواصلة دراسته للعام الجاري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «حالته المالية ساءت جداً منذ عامين، بسبب خفض راتبه في الشركة التي يعمل لديها، ما أدى إلى تراكم الديون عليه، وعدم استطاعته تأمين كثير من التزاماته المالية»، مضيفاً أن «ذلك أثر أيضاً في الاستقرار المالي للأسرة، كما أنه منعه من سداد الرسوم الدراسية عن ابنه».

وأوضح: «أنا خائف بشدة من مرور الوقت وعدم استكمال (سيف) دراسته للعام الجاري، وحرمانه مواصلة تعليمه كبقية أقرانه».

وتابع الأب: «لدي أربعة أبناء، أنهى ثلاثة منهم تعليمهم المدرسي، وبقي (سيف)، وهو حالياً طالب في الصف الـ11 في إحدى المدارس الخاصة، ولكنه لن يستطيع إكمال مشوار التعليم للعام الجاري، نتيجة وضعي المالي السيّئ، وأخشى أن تضيع عليه سنته الدراسية، وألا يستمر بالدراسة».

وأضاف: «ليس سهلاً على الأب رؤية ابنه محروماً أبسط حقوقه، وهو التعليم، خصوصاً أنه يحب مدرسته كثيراً، لكن تردّي وضعي المالي وما سببه لي من ظروف صعبة، يرغمني على إبقائه في المنزل والحسرة تؤلمني».

وقال الأب: «أسرتي تتكوّن من خمسة أفراد، ولديّ ابنة طالبة في الجامعة، وما يتبقى من راتبي لا يكفي لتدبير كثير من أمور حياتنا اليومية، لذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لي لسداد متأخرات الرسوم الدراسية المتراكمة على ابني (سيف)، حتى يستعيد مقعده في المدرسة ويواصل رحلة تعليمه».