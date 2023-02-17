17.8 ألف درهم تنقذ حياة «محمود» من سرطان المعدة

يعاني (محمود ـ سوري ـ 45 عاماً) مرض سرطان المعدة، ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المرض في مرحلة متقدمة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي تكاليف العملية البالغة كلفتها 17 ألفاً و600 درهم، والظروف المالية للمريض تحول دون تدبير كلفة العملية، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير المبلغ في أسرع وقت، حتى لا تتعرض حياته للخطر حال التأخر في استئصال الورم.

وروى (محمود) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه حضر إلى الدولة للعمل قبل خمس سنوات، واستقر به المقام مع أفراد أسرته في إمارة الفجيرة، وكانت حياته تسير بشكل طبيعي، وخلال الأشهر الماضية بدأ يشعر بمشكلات صحية في منطقة البطن، وحاول تسكين الألم بالمشروبات العشبية، لكنها لم تجدِ نفعاً، وذهب إلى طبيب قريب من المنزل وكتب له وصفة طبية.

وتابع أنه التزم تناول الأدوية في مواعيدها، ولكن من دون جدوى، وبدأت المشكلات الصحية تتفاقم، ما اضطره إلى التوجه إلى أحد المستشفيات في إمارة الفجيرة، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، بعدها أكد له الطبيب إصابته بسرطان المعدة، وقرر تحويله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، لخطورة وضعه الصحي، وبمجرد وصوله المستشفى خضع لتحاليل فحوص طبية أكثر تخصصية، للتأكد من حالته بشكل أكثر دقة، وأكدت نتائج الفحوص إصابته بسرطان المعدة في مرحلة متأخرة.

وأضاف (محمود) أنه أصيب بحالة من التوتر النفسي جراء الخبر الذي سمعه من الأطباء، ونزل عليه مثل الصاعقة، خصوصاً أن المرض وصل إلى مرحلة حرجة، وطلب الأطباء ضرورة البدء في تنفيذ برنامج علاجي، يبدأ بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، تبلغ كلفتها 17 ألفاً و600 درهم، وطلب منه الأطباء سرعة الخضوع للجراحة حتى يبدأ بتلقي علاج كيماوي كمرحلة ثانية بعد العملية مباشرة، موضحاً أن بطاقة التأمين صحي محدودة، ولا تغطي تكاليف العملية الجراحية والعلاج الكيماوي، والمشكلة أن هذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة، ما يحول دون بدء البرنامج العلاجي.

وأوضح أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة في الفجيرة، وتصادف تعرض الشركة لخسائر مالية ما اضطرها إلى إيقاف جميع الموظفين عن العمل، وتوقف صرف الرواتب لحين عودة الشركة للعمل من جديد، الأمر الذي فاقم مشكلته، ولا يعرف كيفية تدبير كلفة العملية الجراحية التي يحتاجها لإنقاذ حياته، بالإضافة إلى إعالة أسرته.

وأشار (محمود) إلى أنه حالياً يقف عاجزاً لا يعرف كيفية تدبير أموره العلاجية والمعيشية، ولابد من الخضوع إلى العملية الجراحية في أقرب وقت.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويسكن في شقة مع أخوانه، يبلغ إيجارها السنوي 29 ألف درهم، فضلاً عن الأقساط الدراسية المترتبة على أبنائه، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العملية الجراحية لإنقاذ حياته.

وضع صحي حرج

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يبلغ من العمر 45 عاماً، دخل المستشفى يعاني إصابته بسرطان المعدة، ونظراً لوضعه الصحي الحرج، وبلوغ المرض مرحلة حرجة، فإنه يحتاج إلى عملية استئصال الورم بشكل عاجل في المرحلة الأولى للخطة العلاجية التي وضعت له من قبل الطبيب المعالج له، وبعدها سيتم تحديد جلسات العلاج الكيماوي الذي يحتاجه للسيطرة على المرض بعد إجراء العملية الجراحية العاجلة.