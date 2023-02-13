«أم خالد» تحتاج إلى إجراء جراحتين بـ 83.9 ألف درهم

تعاني (أم خالد - 76 عاماً)، ضعفاً شديداً في الرؤية تصل إلى درجة العتمة، نتيجة وجود مياه بيضاء في العين اليسرى، ومشكلات صحية منها التبول اللاإرادي (سلس البول، وهبوط في الرحم)، وتحتاج إلى إجراء عمليتين جراحيتين في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتبلغ كُلفة عملية سحب المياه البيضاء 20 ألفاً و245 درهماً، وكلفة العملية الجراحية الثانية لـ(هبوط الرحم) 63 ألفاً و647 درهم، وإجمالي كلفة العمليتين 83 ألفاً و892 درهماً، والمشكلة أن المريضة تعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون إجراء العمليتين الجراحيتين، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة العمليتين في أسرع وقت ممكن حتى لا تفقد بصرها تماماً وتتعرض حياتها للخطر، نظراً لوضعها الصحي المتدهور.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن المريضة تعاني ضعفاً شديداً في العين اليسرى، وأنها تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة لإزالة المياه البيضاء، في أسرع وقت ممكن، حتى لا تُصاب بالعمى الدائم.

وأضاف التقرير الطبي أن المريضة تعاني آلاماً حادة عند المشي والجلوس ووجود تقرحات بارزة، مسببة للمريضة نزيفاً والتهابات ومشكلات في التبول، ولابد من إجراء عملية جراحية لإصلاح النسيج الداعم في منطقة الرحم في أقرب وقت حتى لا تتدهور حالتها الصحية.

وروت ابنة المريضة معاناة والدتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن والدتها بدأت تعاني وجود المياه البيضاء في العين اليسرى في يناير من عام 2020، حيث شعرت بظهور أعراض عدة، منها الرؤية الضبابية المشوشة والمزدوجة وحساسية وحكة في العين اليسرى، ما اضطرها إلى اصطحابها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وبعد معاينة الطبيب المختص في قسم العيون أكد أن حالتها تحتاج إلى استخدام أدوية للعيون عبارة عن مرهم طبي وقطرات خاصة. وتابعت أن والدتها حرصت على تناول جميع أدويتها بانتظام في الأوقات المحددة، ولكن في يناير من العام الجاري، بدأت تعاني تشوشاً في الرؤية وصداعاً حاداً طوال الوقت، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الحركة لمسافات طويلة، بسبب وجود آلام في منطقة الرحم، واصطحبتها مرة أخرى إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد إجراء الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية، تبين وجود مياه بيضاء في العين اليسرى، بالإضافة إلى وجود نزيف وتقرحات أسفل الرحم.

وأكملت ابنة المريضة أن الفريق الطبي المعالج لحالة والدتها في المستشفى، نصحها بضرورة إجراء عمليتين جراحيتين في أقرب وقت ممكن، الأولى عملية لإزالة المياه البيضاء من العين، والثانية عملية لمعالجة (هبوط الرحم)، حتى لا يتدهور وضعها الصحي بشكل كبير.

وأوضحت أن والدها متوفى منذ فترة، وشقيقها (محمد) هو المعيل لوالدته الكبيرة في السن، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 18 ألف درهم، يسدد منه إيجار المسكن والرسوم الدراسية والجامعية لأبنائه الثلاثة وزوجته (ربة منزل)، والمبلغ المتبقي من الراتب بالكاد يغطي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من طعام وشراب، والمشكلة أن «بطاقة التأمين الصحي لا تغطي تكاليف العمليات الجراحية التي تحتاجها والدتها».

وناشدت ابنة المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 83 ألفاً و892 درهماً، حتى تتمكن والدتها من إجراء العمليتين الجراحيتين، حتى لا تتدهور حالتها وتتعرض حياتها للخطر.

المريضة أرملة وبطاقة التأمين الصحي لا تتحمل كلفة العمليتين.. وابنها يعاني ظروفاً مالية صعبة.

عوامل الخطورة

يعتبر سلس البول هو فقدان السيطرة على المثانة، ما يؤدي إلى تسرب البول، حيث يؤثر ذلك في الحياة الشخصية، كما يمكن أن يؤثر في العلاقات العملية والاجتماعية، وعلى الرغم من أن الرجال والنساء قد يصابون به؛ لكن العديد من عوامل الخطورة لدى النساء تزيد خطر إصابتهم به، وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعاً بين كبار السن، إلا أنه ليس نتيجة طبيعية للشيخوخة.

تسرب البول

■ هي حالة يتم فيها فقدان السيطرة على المثانة، ما يؤدي إلى تسرب البول.

■ التغيرات الجسدية من الحمل والولادة غالباً ما تسبب سلس البول.

■ عند تكرار سلس البول وتأثيره في حياة الشخص المصاب، يلزم التدخل الطبي.

■ يمكن علاجه بوسائل غير جراحية كخيار أول ثم الوسائل الجراحية.

■ يمكن تقليل خطر الإصابة به عن طريق اتخاذ بعض الخطوات.