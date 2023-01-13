متبرّع يتكفل بعملية استئصال ورم لـ «أبوعلي»

تكفّل متبرع بسداد 4675 درهماً، كلفة العملية الجراحية لـ(أبوعلي ـ سوداني ـ 45 عاماً)، لاستئصال ورم في الفك لإنقاذ حياته، وإرسال عينة من الورم إلى المختبر لفحصها والتأكد من أنه ليس ورماً خبيثاً، خصوصاً أنه ليس لديه بطاقة تأمين صحي، ووضعه المالي صعب.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى توام في مدينة العين، من أجل إجراء العملية في أسرع وقت ممكن قبل انتشار الورم.

وأفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المريض سوداني، يبلغ من العمر 45 عاماً، أصيب بورم في الفك منذ أشهر عدة، وتم علاجه بالأدوية ولكن دون جدوى، وتبين أنه يعاني ورماً في الفك ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم، ونقله للمختبر للتأكد من أنه ليس ورماً خبيثاً، وتبلغ كلفة العملية في المستشفى 4675 درهماً، وحال التأخير في إجراء العملية، ستتعرض حياة المريض للخطر.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 11 من يناير الجاري قصة (أبوعلي) ومعاناته مع المرض الذي بدأ بحمى شديدة وألم في الفك عند تناول الطعام، منذ أشهر عدة، وبعدها ظهر تورم في الوجه، وتوجه إلى مستشفى توام، وأجريت له الفحوص والتحاليل، وتبين أنه يعاني ورماً في الفك الأيسر، ويحتاج إلى إجراء جراحة لاستئصال الورم، ونقل عينة من الورم إلى المختبر لفحصها والتأكد من أنه ليس ورماً خبيثاً، والمشكلة أنه ليس لديه بطاقة تأمين صحي.وسبق أن روى (أبوعلي) لـ«الخط الساخن» مشكلته قائلاً إنه قبل خمسة أشهر بدأ يشعر بتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة، مصحوباً بألم في الفك، خصوصاً عند تناول الطعام، واصطحبه ابنه إلى أقرب عيادة من المنزل.

وأضاف أن الطبيب طلب إجراء فحوص وتحاليل، للتعرف إلى سبب ارتفاع الحرارة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وإعطاؤه بعض المضادات الحيوية والمسكنات، وتحسنت حالته قليلاً، ونصحه الطبيب بمراجعة طبيب أسنان.

وتابع (أبوعلي) أنه بعد أسبوع عادت الأعراض، مع ارتفاع شديد في الحرارة، وظهور ورم في الوجه جهة الفك الأيسر، وعندها اصطحبه ابنه إلى أقرب عيادة أسنان، لاعتقاده بوجود مشكلة في الأسنان، وطلب الطبيب إجراء أشعة حول منطقة الألم، وتبين وجود ورم غريب في الفك، ونصحه بمراجعة مستشفى حكومي متخصص في علاج الأورام.وأشار إلى أنه توجه إلى مستشفى توام، ومعه جميع التقارير والفحوص والأشعة، وطلب الطبيب إعادة جميع الفحوص للتأكد من طبيعة الورم، وأكدت نتيجة الفحوص إصابته بورم في الفك الأيسر، ويجب إجراء عملية مستعجلة لاستئصاله، وأخذ عينة منه للتأكد أنه ليس ورماً سرطانياً.

وأكمل (أبوعلي) أن كلفة العملية في المستشفى تبلغ 4675 درهماً، والمشكلة أنه ليس لديه بطاقة تأمين صحي، وكان لا يملك القدرة المالية لسداد كلفة العملية، وكان يخشى التأخير، ما يؤدي إلى انتشار الورم في مناطق أخرى ويصعب السيطرة عليه، ما يعرض حياته للخطر.

وأشار إلى أنه عاطل عن العمل منذ عامين، ويحصل على 1500 درهم مساعدة شهرية من أحد أصدقائه، بالكاد تلبي متطلبات الطعام والشراب.

مساعدة المحتاجين

أعرب (أبوعلي ـ سوداني ـ 45 عاماً) عن سعادته البالغة بخبر التبرع بكلفة العملية الجراحية التي يحتاجها، منوهاً بالاستجابة السريعة لفاعل الخير الذي قرر مساعدته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد أن التبرع ومساعدة المحتاجين ليس غريباً على دولة الإمارات المعروفة بالكرم ونجدة المحتاجين دون تمييز، لافتاً إلى أن هذا التبرع فتح له أبواب الأمل في الشفاء من هذا المرض.