متبرعة تتكفل بسداد 159 ألف درهم كلفة علاج الطفلة «حلا»

تكفلت متبرعة بسداد مبلغ 159 ألف درهم نفقة علاج الطفلة «حلا» لمدة عام كامل، التي تعاني مرض «كرون» والتهاب بطانة الجهاز الهضمي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 17 من الشهر الجاري قصة الطفلة (حلا ـ سورية ـ 14 عاماً)، التي تعاني مرض «كرون» والتهاب بطانة الجهاز الهضمي، ووفقاً لمستشفى الجليلة في دبي فإنها تحتاج إلى علاج وأدوية مستمرة تبلغ كلفتها 159 ألف درهم سنوياً، لتخفيف أعراض المرض وتمكين الطفلة من التعايش بشكل جيد مع المرض.

والطفلة (حلا) تعاني مرض «كرون» والتهاب بطانة الجهاز الهضمي، ونظراً لسوء حالتها الصحية تم تنويمها في مستشفى الجليلة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمدة شهر كامل، وبعدها تحسنت حالتها الصحية بشكل كبير، وتم صرف أدوية لها للمساعدة في تخفيف أعراض المرض والتعايش بشكل جيد مع المرض، ولأن ظروفه المالية صعبة تبرّع فاعل خير بكلفة الأدوية، وحالياً تحتاج الطفلة إلى متابعة طبية ومراجعات مستمرة في مستشفى الجليلة وأدوية، وتبلغ كلفة علاجها 159 ألف درهم سنوياً.

وقال والد الطفلة لـ«الإمارات اليوم» إنه شعر بسعادة وفرحة غامرة عندما تلقى اتصال فريق (الخط الساخن) لإبلاغه بأن متبرعة تكفلت بسداد نفقات علاج (حلا) لمدة عام كامل، حتى إن زوجته لم تصدق الخبر من شدة الفرحة والسعادة، لافتاً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أفراد ومؤسسات الدولة في تكاتفهم مع المعوزين، خصوصاً المرضى منهم.

وأضاف أن التبرع سيمكن طفلته من متابعة علاجها بشكل منتظم، مشيراً إلى أن المشاركات المجتمعية في الإمارات تترجم سياسة العمل الإنساني الخيري، مقدماً الشكر لـ«الإمارات اليوم» على تبنيها الحالات الإنسانية عبر «الخط الساخن» الذي يترجم مفاهيم العمل الخيري في الدولة.

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