متبرع يتكفل بالرسوم المدرسية لـ «هيا وميرة»

تكفل متبرع بسداد مبلغ 35 ألف درهم قيمة الرسوم الدراسية للشقيقتين (هيا وميرة)، لمساعدتهما على العودة إلى مقاعدهما الدراسية واستكمال تعليمهما، خصوصاً أن والدهما يمر بظروف مالية صعبة، جعلته يعجز عن سداد متأخرات الرسوم الدراسية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المختصة لمباشرة سداد الرسوم الدراسية من أجل سرعة تسجيل الطفلتين في العام الدراسي الجاري.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 30 من سبتمبر الماضي قصة (أبوهيا)، الذي أصيبت والدته بجلطة قلبية حادة، وكانت في حاجة ماسة لإجراء عملية جراحية لها، ولجأ إلى أحد البنوك في الدولة وحصل على قرض، من أجل إجراء الجراحة لوالدته. وسداد الأقساط البنكية أثر في وضعه واستقراره المالي، وأدى إلى تراكم الديون على عاتقه، حتى إنه عجز عن سداد الرسوم الدراسية لابنتيه (هيا وميرة)، ورفضت إدارة المدرسة تسجيلهما للعام الدراسي الجاري قبل سداد الرسوم الدراسية البالغة 35 ألف درهم، ما هدد بحرمانهما من مواصلة دراستهما مثل بقية زميلاتهما.

وقدم (أبوهيا) الشكر والتقدير إلى المتبرع على استجابته السريعة، ووقفته الكريمة معه في معاناته، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

والد «هيا وميرة» يعجز عن سداد متأخرات الرسوم الدراسية لهما.