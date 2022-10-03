4 متبرعين يُنهون معاناة الزوجين «محمد» و«خزينة»

الزوجان يحتاجان إلى متابعة طبية في عيادات مستشفى توام. À الإمارات اليوم أحمد المزاحمي À دبيتكفّل أربعة متبرعين بسداد 26 ألفاً و250 درهماً، كلفة تجديد بطاقات التأمين الصحي للزوجين (محمد وخزينة)، اللذين يعانيان أمراضاً مزمنة، القلب والسكر والضغط والسرطان، ويخضعان لبرنامجين علاجيين في مستشفى توام في مدينة العين، وكانا يحتاجان إلى تجديد التأمين الصحي لاستكمال علاجهما.

إذ تكفّل متبرع بسداد مبلغ 15 ألفاً و250 درهماً، وتكفلت متبرعة بمبلغ 5000 درهم، وسددت أخرى 3000 درهم، والأخيرة تكفلت بـ3000 درهم.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب الزوجين (محمد وخزينة) من أجل توصيلها إلى الجهات المعنية لتجديد التأمين الصحي لهما في أسرع وقت.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 16 من سبتمبر الماضي، قصة (محمد) وزوجته (خزينة) (خليجيان ـ 70 عاماً) يعانيان أمراضاً مزمنة، ويخضعان للعلاج في مستشفى توام، وبسبب انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، توقفا عن تلقي العلاج وصرف الأدوية، وكانا يعانيان ظروفاً مالية صعبة، تحول دون تجديد بطاقات التأمين الصحي.

وسبق أن روى (محمد) قصة معاناته وزوجته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «إنه كان يعاني مشكلات صحية، وتوجه إلى مستشفى توام، وخضع لفحوص وتحاليل طبية عدة، وتبيّن أنه مصاب بأمراض القلب والسكري والضغط، ووضع له الأطباء برنامجاً علاجياً مدى الحياة، وطلبوا منه الالتزام بتناول الأدوية بانتظام، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي كلفة العلاج والأدوية بالكامل، ولم يجد مشكلة في صرف الأدوية التي يحتاجها، لكنه تعرض لمشكلة أخيراً بعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، ما حال دون صرف الأدوية أو تلقي العلاج الدوري».

وتابع (محمد) أن زوجته تبلغ من العمر 70 عاماً، وتعاني إصابتها بسرطان العظام، وكانت تتلقى العلاج أيضاً في مستشفى توام، وتخضع لفحوص طبية دورية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية في المستشفى، للسيطرة على سرطان العظام الذي يسبب لها آلاماً غير محتملة، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي جزءاً كبيراً من تكاليف علاجها الباهظة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، كانت تواجه خطر انتشار المرض في كل جسمها، بعد توقفها عن تلقي العلاج في ظل مرضها الشديد، وحاجتها الماسة للأدوية، وحال التوقف عن العلاج فترة طويلة كان سيؤدي إلى تفاقم المرض بشكل أكبر، وتصعب السيطرة عليه من قبل الأطباء.

وأوضح أن كلفة تجديد البطاقة الصحية له ولزوجته تبلغ 26 ألفاً و250 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة، خصوصاً أن أبناءه لا يعملون، ويحاولون بجهد البحث عن عمل، ولم يوفّقوا في ذلك، وظروف الأسرة المالية صعبة، وأنه بالكاد يستطيع تلبية متطلبات ومصروفات الحياة اليومية.

شكر

أعرب (محمد) وزوجته عن شكرهما للمتبرعين على استجابتهم السريعة لمعاناتهما، في ظل الظروف الصعبة التي يمرّان بها، مؤكدين أن هذا الأمر ليس غريباً على أهل الإمارات المعروفين بالكرم ومساعدة المحتاجين، خصوصاً الحالات المرضية.

وأضافا أنهما سعيدان لإنهاء معاناتهما واستكمال تلقّي العلاج.