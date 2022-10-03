«دبي الإسلامي» يتكفل بسداد فاتورة علاج «أبوهشام»

تكفل بنك دبي الإسلامي بسداد 39 ألفاً و929 درهماً قيمة فاتورة علاج (أبوهشام - فلسطيني - 65 عاماً»)، الذي يعاني مشكلات صحية في عضلة القلب، وضيقاً في التنفس، والسكري وضغط الدم والكوليسترول، وأصيب، أخيراً، بفشل كلوي حاد أدى إلى إقامته في العناية المركزة بمستشفى القاسمي في الشارقة، وعجز عن سداد فاتورة العلاج نتيجة إمكاناته المالية الضعيفة والظروف الصعبة التي يمر بها.

ونسّق «الخط الساخن» بين البنك ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى القاسمي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 30 من أغسطس الماضي قصة (أبوهشام - فلسطيني - 65 عاماً)، الذي يعاني مشكلات صحية في عضلة القلب وضيقاً في التنفس، إضافة إلى ارتفاع في السكري وضغط الدم والكوليسترول.

وسبق أن روى (أبوهشام) قصة معاناته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «إن حالته الصحية بدأت تتدهور منذ فترة، عندما كان في البيت وأصيب بدوار مفاجئ أدى إلى فقدان الوعي، وتم الاتصال بالإسعاف على الفور، ونقله إلى أقرب مستشفى، وتمت السيطرة على وضعه الصحي وإنقاذ حياته».

وأضاف أنه «كان متوجهاً إلى المسجد لصلاة العصر، وشعر فجأة بضيق في التنفس، وفقد الوعي مرة ثانية، وتم الاتصال بالإسعاف ونقله على الفور إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى، وتم إنعاشه بشكل سريع، بواسطة جهاز تنفس اصطناعي، وطلب الطبيب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، وكشفت نتيجة الفحوص إصابته بفشل كلوي حاد، أدى إلى إصابته بتسمم في الدم، وفقدان الوعي، إضافة إلى ارتفاع في مستوى الضغط والكوليسترول».

وتابع (أبوهشام) أنه «مكث في قسم العناية المركزة لمدة شهر، حتى استقرت حالته الصحية، والسيطرة على المرض، ونصحه الطبيب باتباع نظام غذائي وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية والمواظبة على تناول الأدوية، إضافة إلى الالتزام بغسل كلى بشكل مستمر».

وقال إنه «بعد السماح له بالخروج من المستشفى تبين أن فاتورة إقامته وعلاجه بلغت 39 ألفاً و929 درهماً، وهذا المبلغ كان يفوق قدرته المالية، لذا وضع شيك ضمان في قسم الحسابات».

وأضاف (أبوهشام) أن «مرض الفشل الكلوي أدى إلى إصابته بالعديد من المضاعفات، منها ضيق في التنفس بشكل دائم، وعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، ويحتاج إلى تناول أدوية بشكل منتظم، وجهاز خاص للتنفس».

وتابع أنه «كان يعجز عن تدبير مبلغ 39 ألفاً و929 درهماً، كلفة علاجه كونه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، خصوصاً بعدما أصبح عاطلاً عن العمل نتيجة المرض، وليس لديه أي مصدر آخر للدخل، إلا بعض المساعدات من الأهل والأصدقاء».

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القاسمي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يعاني مشكلات صحية مزمنة في القلب، وارتفاعاً في ضغط الدم وارتفاعاً في نسبة الكوليسترول في الدم.

وأضاف التقرير أن المريض مكث في قسم العناية المركزة بالمستشفى لمدة شهر واحد، وتلقّى خلال إقامته العديد من العلاجات اللازمة، وتبين إصابته بفشل كلوي حاد، أدى إلى تعرضه لتسمم في الدم وبلغت كلفة علاجه بالكامل في المستشفى 39 ألفاً و929 درهماً.

شكر وتقدير

أكد (أبوهشام) أنه تلقّى خبر التبرع بسعادة غامرة، حيث كان يعاني المرض وضيق ذات اليد، مقدماً الشكر والتقدير إلى بنك دبي الإسلامي، لوقفته الكريمة مع معاناته.

وأضاف أنه لم يفقد الأمل لحظة في وقوف أهل الخير إلى جانبه، خصوصاً أن دولة الإمارات مشهود لها بحب الخير ومساعدة كل محتاج، خصوصاً المرضى غير القادرين.