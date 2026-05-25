جمعية الإمارات للسرطان تزور 20 مريضاً في دبي

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، عبر مكتبها في دبي، زيارات ميدانية لمرضى السرطان، بهدف توزيع المواد الغذائية والهدايا على المصابين وأسرهم، تزامناً مع فرحة عيد الأضحى المبارك، وشملت الجولة 20 مريضاً في مناطق عدة بإمارة دبي من أبناء الجاليات المسجلين لدى سجلات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة «الدعم الإنساني» والمساعدات المالية والعينية التي أطلقتها الجمعية لمرضى السرطان وأسرهم، ترسيخاً لقِيَم التكافل المجتمعي، وروح العطاء الخيري، وأكدت الجمعية أن مبادرة الدعم الإنساني لمرضى السرطان تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، وإدخال الأمل إلى قلوبهم، وتعزيز القِيَم الإنسانية في المجتمع.